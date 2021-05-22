Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol31,4223,5233,59Jantsa...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol31,4223,5233,59
Jantsa Jant Sanayi88,0066,0533,23
Koza Madencilik17,3315,3313,05
Karsan Otomotiv4,844,3611,01
Borusan Mannesmann29,1426,3610,55
Tukaş7,677,009,57
Vestel32,3829,748,88
Aksa16,7215,468,15
Kordsa Teknik Tekstil24,4422,986,35
İpek Doğal Enerji14,4613,606,32
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ereğli Demir Çelik18,7119,99-6,40
Kartonsan61,9065,10-4,92
Bera Holding28,6830,08-4,65
Kardemir (D)8,038,41-4,52
Pegasus81,6585,40-4,39
Çemaş Döküm1,331,39-4,32
Türk Traktör195,60204,10-4,16
Odaş Elektrik2,462,56-3,91
Doğuş Otomotiv28,0029,04-3,58
Otokar310,00321,30-3,52
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası5.960.094.077

Türk Hava Yolları4.005.176.286

Ereğli Demir Çelik3.612.884.742

Koza Altın3.471.712.428

Kardemir (D)2.969.170.582

Şişe Cam2.953.675.201

Petkim2.505.809.674

Tüpraş2.307.319.307

Fenerbahçe Futbol1.993.124.519

Karsan Otomotiv1.876.444.540

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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