Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol31,4223,5233,59Jantsa...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|31,42
|23,52
|33,59
|Jantsa Jant Sanayi
|88,00
|66,05
|33,23
|Koza Madencilik
|17,33
|15,33
|13,05
|Karsan Otomotiv
|4,84
|4,36
|11,01
|Borusan Mannesmann
|29,14
|26,36
|10,55
|Tukaş
|7,67
|7,00
|9,57
|Vestel
|32,38
|29,74
|8,88
|Aksa
|16,72
|15,46
|8,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,44
|22,98
|6,35
|İpek Doğal Enerji
|14,46
|13,60
|6,32
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|18,71
|19,99
|-6,40
|Kartonsan
|61,90
|65,10
|-4,92
|Bera Holding
|28,68
|30,08
|-4,65
|Kardemir (D)
|8,03
|8,41
|-4,52
|Pegasus
|81,65
|85,40
|-4,39
|Çemaş Döküm
|1,33
|1,39
|-4,32
|Türk Traktör
|195,60
|204,10
|-4,16
|Odaş Elektrik
|2,46
|2,56
|-3,91
|Doğuş Otomotiv
|28,00
|29,04
|-3,58
|Otokar
|310,00
|321,30
|-3,52
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.960.094.077
|Türk Hava Yolları
|4.005.176.286
|Ereğli Demir Çelik
|3.612.884.742
|Koza Altın
|3.471.712.428
|Kardemir (D)
|2.969.170.582
|Şişe Cam
|2.953.675.201
|Petkim
|2.505.809.674
|Tüpraş
|2.307.319.307
|Fenerbahçe Futbol
|1.993.124.519
|Karsan Otomotiv
|1.876.444.540
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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