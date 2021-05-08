Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|26,98
|22,52
|19,80
|Kardemir (D)
|8,48
|7,16
|18,44
|Kartonsan
|60,20
|50,95
|18,16
|Hektaş
|9,64
|8,20
|17,56
|Karsan Otomotiv
|3,92
|3,36
|16,67
|Koza Altın
|129,20
|113,00
|14,34
|Pegasus
|81,35
|73,55
|10,61
|Koza Madencilik
|15,21
|13,77
|10,46
|İş Y. Men. Değ.
|16,96
|15,36
|10,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,55
|6,85
|10,22
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|82,60
|94,00
|-12,13
|Gözde Girişim
|6,75
|7,37
|-8,41
|Fenerbahçe Futbol
|26,64
|28,60
|-6,85
|Brisa
|23,88
|25,50
|-6,35
|Ege Endüstri
|1.353,80
|1.425,00
|-5,00
|Arçelik
|32,80
|34,38
|-4,60
|MLP Sağlık
|23,32
|24,44
|-4,58
|Nuh Çimento
|54,10
|56,65
|-4,50
|Tofaş Oto. Fab.
|28,62
|29,84
|-4,09
|Otokar
|332,00
|346,00
|-4,05
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Petkim
|9.001.381.249
|Garanti Bankası
|7.215.417.595
|Kardemir (D)
|6.971.866.096
|Ereğli Demir Çelik
|5.972.170.076
|Koza Altın
|5.415.462.579
|Türk Hava Yolları
|5.130.809.995
|Tüpraş
|2.853.159.635
|Şişe Cam
|2.468.568.651
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.333.673.919
|Akbank
|2.328.223.711
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500