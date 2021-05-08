Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bagfaş26,9822,5219,80
Kardemir (D)8,487,1618,44
Kartonsan60,2050,9518,16
Hektaş9,648,2017,56
Karsan Otomotiv3,923,3616,67
Koza Altın129,20113,0014,34
Pegasus81,3573,5510,61
Koza Madencilik15,2113,7710,46
İş Y. Men. Değ.16,9615,3610,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,556,8510,22
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi82,6094,00-12,13
Gözde Girişim6,757,37-8,41
Fenerbahçe Futbol26,6428,60-6,85
Brisa23,8825,50-6,35
Ege Endüstri1.353,801.425,00-5,00
Arçelik32,8034,38-4,60
MLP Sağlık23,3224,44-4,58
Nuh Çimento54,1056,65-4,50
Tofaş Oto. Fab.28,6229,84-4,09
Otokar332,00346,00-4,05
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Petkim9.001.381.249

Garanti Bankası7.215.417.595

Kardemir (D)6.971.866.096

Ereğli Demir Çelik5.972.170.076

Koza Altın5.415.462.579

Türk Hava Yolları5.130.809.995

Tüpraş2.853.159.635

Şişe Cam2.468.568.651

Yapı ve Kredi Bank.2.333.673.919

Akbank2.328.223.711

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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