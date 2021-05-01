Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding32,7424,4034,18
TAV Havalimanları21,5218,0219,42
Pegasus73,5563,1016,56
Gözde Girişim7,376,4514,26
Aksa16,3914,3614,14
Ege Endüstri1.425,001.249,9014,01
Net Holding5,735,0313,92
İş Fin.Kir.3,332,9413,27
Brisa25,5022,7811,94
Çimsa22,0019,7011,68
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol28,6033,68-15,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,857,27-5,79
Odaş Elektrik2,472,60-5,00
Vestel28,8030,26-4,82
Gübre Fabrik.60,5562,00-2,34
Çemtaş14,6714,93-1,74
Ege Gübre217,80221,30-1,58
Şok Marketler Ticaret12,1012,29-1,55
Bim Mağazalar65,0065,95-1,44
Zorlu Enerji1,992,01-1,00
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Ereğli Demir Çelik6.114.222.463

Garanti Bankası4.699.798.366

Türk Hava Yolları4.251.274.365

Petkim3.971.858.088

Sasa Polyester3.579.567.539

Kardemir (D)3.255.891.498

Koza Altın3.012.711.717

Şişe Cam2.281.027.894

Yapı ve Kredi Bank.1.760.398.327

Akbank1.717.422.822

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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