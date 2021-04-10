Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Yataş17,2415,1513,80Ereğli...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 17,24 15,15 13,80 Ereğli Demir Çelik 16,31 15,15 7,66 Tat Gıda 10,30 9,62 7,07 Net Holding 4,80 4,49 6,90 Ege Gübre 219,20 208,20 5,28 İndeks Bilgisayar 30,90 29,38 5,17 Kerevitaş Gıda 6,07 5,86 3,58 Şok Marketler Ticaret 13,01 12,58 3,42 Halk GMYO 3,32 3,23 2,94 Aksa Enerji 12,26 11,93 2,77 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,66 0,74 -10,81 Kartonsan 63,35 69,95 -9,44 Konya Çimento 1.050,70 1.157,00 -9,19 Karsan Otomotiv 3,78 4,16 -9,13 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,18 13,40 -9,10 Çemaş Döküm 1,20 1,32 -9,09 Gözde Girişim 7,11 7,75 -8,26 Ford Otosan 187,30 204,10 -8,23 Brisa 26,36 28,72 -8,22 Mavi Giyim 43,78 47,68 -8,18 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.050.189.915 Emlak Konut GMYO 4.533.775.360 Koza Altın 3.701.344.314 Kardemir (D) 3.497.426.919 Ereğli Demir Çelik 3.367.624.689 Türk Hava Yolları 3.271.701.189 Gübre Fabrik. 3.077.448.425 Jantsa Jant Sanayi 2.808.922.273 Petkim 2.463.115.429 Fenerbahçe Futbol 2.362.995.522 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu