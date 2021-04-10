Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Yataş17,2415,1513,80Ereğli...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|17,24
|15,15
|13,80
|Ereğli Demir Çelik
|16,31
|15,15
|7,66
|Tat Gıda
|10,30
|9,62
|7,07
|Net Holding
|4,80
|4,49
|6,90
|Ege Gübre
|219,20
|208,20
|5,28
|İndeks Bilgisayar
|30,90
|29,38
|5,17
|Kerevitaş Gıda
|6,07
|5,86
|3,58
|Şok Marketler Ticaret
|13,01
|12,58
|3,42
|Halk GMYO
|3,32
|3,23
|2,94
|Aksa Enerji
|12,26
|11,93
|2,77
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,66
|0,74
|-10,81
|Kartonsan
|63,35
|69,95
|-9,44
|Konya Çimento
|1.050,70
|1.157,00
|-9,19
|Karsan Otomotiv
|3,78
|4,16
|-9,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,18
|13,40
|-9,10
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,32
|-9,09
|Gözde Girişim
|7,11
|7,75
|-8,26
|Ford Otosan
|187,30
|204,10
|-8,23
|Brisa
|26,36
|28,72
|-8,22
|Mavi Giyim
|43,78
|47,68
|-8,18
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.050.189.915
|Emlak Konut GMYO
|4.533.775.360
|Koza Altın
|3.701.344.314
|Kardemir (D)
|3.497.426.919
|Ereğli Demir Çelik
|3.367.624.689
|Türk Hava Yolları
|3.271.701.189
|Gübre Fabrik.
|3.077.448.425
|Jantsa Jant Sanayi
|2.808.922.273
|Petkim
|2.463.115.429
|Fenerbahçe Futbol
|2.362.995.522
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu
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