Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Yataş17,2415,1513,80Ereğli...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yataş17,2415,1513,80
Ereğli Demir Çelik16,3115,157,66
Tat Gıda10,309,627,07
Net Holding4,804,496,90
Ege Gübre219,20208,205,28
İndeks Bilgisayar30,9029,385,17
Kerevitaş Gıda6,075,863,58
Şok Marketler Ticaret13,0112,583,42
Halk GMYO3,323,232,94
Aksa Enerji12,2611,932,77
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,660,74-10,81
Kartonsan63,3569,95-9,44
Konya Çimento1.050,701.157,00-9,19
Karsan Otomotiv3,784,16-9,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,1813,40-9,10
Çemaş Döküm1,201,32-9,09
Gözde Girişim7,117,75-8,26
Ford Otosan187,30204,10-8,23
Brisa26,3628,72-8,22
Mavi Giyim43,7847,68-8,18
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası5.050.189.915

Emlak Konut GMYO4.533.775.360

Koza Altın3.701.344.314

Kardemir (D)3.497.426.919

Ereğli Demir Çelik3.367.624.689

Türk Hava Yolları3.271.701.189

Gübre Fabrik.3.077.448.425

Jantsa Jant Sanayi2.808.922.273

Petkim2.463.115.429

Fenerbahçe Futbol2.362.995.522

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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