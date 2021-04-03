Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Jantsa Jant...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Jantsa Jant Sanayi827,00576,3043,50
Fenerbahçe Futbol34,3427,3625,51
Bera Holding26,1221,6220,81
Enerjisa Enerji12,2510,8612,80
İpek Doğal Enerji12,9711,5612,20
İş Y. Men. Değ.17,0515,3011,43
Koza Madencilik15,0013,5111,03
Alkim Kimya18,5916,8710,20
Petkim5,995,4410,11
Ereğli Demir Çelik15,1513,809,78
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding4,495,15-12,82
TAV Havalimanları21,0622,24-5,31
Anadolu Efes21,7422,50-3,38
Esenboğa Elektrik38,7039,88-2,96
İhlas Holding0,740,76-2,63
Hektaş30,3831,06-2,19
Tüpraş92,1093,60-1,60
Pegasus73,7574,90-1,54
Mavi Giyim47,6848,36-1,41
Bim Mağazalar71,0072,00-1,39
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası13.400.832.243

Sasa Polyester5.180.022.423

Koza Altın4.834.750.786

Ford Otosan4.721.567.699

Kardemir (D)4.379.189.820

Petkim3.453.196.369

Emlak Konut GMYO3.075.223.473

Türk Hava Yolları2.882.682.025

Şişe Cam2.875.264.742

Ereğli Demir Çelik2.644.337.328

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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