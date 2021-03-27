Yatırımcı rehberi (10)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yatırımcı rehberi (10)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki...

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu
Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel36,6031,6415,68
Akçansa18,8517,855,60
Hektaş31,0629,903,88
Sasa Polyester44,3443,322,35
Deva Holding30,4429,802,15
Kordsa Teknik Tekstil24,7024,640,24
Bim Mağazalar72,0072,000,00
İskenderun Demir Çelik10,9911,03-0,36
Arçelik34,7634,98-0,63
Enka İnşaat7,787,84-0,77
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Garanti Bankası6,888,86-22,35
Akbank4,725,77-18,24
Yapı ve Kredi Bank.2,192,65-17,36
Mavi Giyim48,3657,70-16,19
Koç Holding19,2522,94-16,09
İş Bankası (C)4,845,73-15,53
Torunlar GMYO3,223,79-15,04
T.S.K.B.1,391,63-14,72
T. Halk Bankası4,455,19-14,26
Ülker Bisküvi21,2024,64-13,96
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası25.083.209.572

Sasa Polyester6.265.396.258

Ford Otosan6.099.971.664

Ereğli Demir Çelik5.002.590.767

Koza Altın4.724.008.509

Şişe Cam4.411.461.591

Türk Hava Yolları4.318.453.930

Petkim4.272.293.710

Akbank4.269.429.769

Kardemir (D)3.776.908.603

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Vladimir Putin Mustafa Şentop Erkan Kandemir Jülide Sarıeroğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:35:20. #1.14#
title