Yatırımcı rehberi (10)

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Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|36,60
|31,64
|15,68
|Akçansa
|18,85
|17,85
|5,60
|Hektaş
|31,06
|29,90
|3,88
|Sasa Polyester
|44,34
|43,32
|2,35
|Deva Holding
|30,44
|29,80
|2,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,70
|24,64
|0,24
|Bim Mağazalar
|72,00
|72,00
|0,00
|İskenderun Demir Çelik
|10,99
|11,03
|-0,36
|Arçelik
|34,76
|34,98
|-0,63
|Enka İnşaat
|7,78
|7,84
|-0,77
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|6,88
|8,86
|-22,35
|Akbank
|4,72
|5,77
|-18,24
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|2,65
|-17,36
|Mavi Giyim
|48,36
|57,70
|-16,19
|Koç Holding
|19,25
|22,94
|-16,09
|İş Bankası (C)
|4,84
|5,73
|-15,53
|Torunlar GMYO
|3,22
|3,79
|-15,04
|T.S.K.B.
|1,39
|1,63
|-14,72
|T. Halk Bankası
|4,45
|5,19
|-14,26
|Ülker Bisküvi
|21,20
|24,64
|-13,96
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|25.083.209.572
|Sasa Polyester
|6.265.396.258
|Ford Otosan
|6.099.971.664
|Ereğli Demir Çelik
|5.002.590.767
|Koza Altın
|4.724.008.509
|Şişe Cam
|4.411.461.591
|Türk Hava Yolları
|4.318.453.930
|Petkim
|4.272.293.710
|Akbank
|4.269.429.769
|Kardemir (D)
|3.776.908.603
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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