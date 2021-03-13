Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

13.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:09
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester45,0839,2614,82
Kerevitaş Gıda6,425,6413,83
Gözde Girişim8,317,4711,24
Hektaş31,4828,968,70
İskenderun Demir Çelik12,8911,938,05
Ülker Bisküvi24,0022,228,01
Net Holding5,344,957,88
Torunlar GMYO3,893,627,46
Logo Yazılım147,40137,307,36
Otokar402,90376,007,15
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Y. Men. Değ.19,0020,68-8,12
Albaraka Türk1,972,14-7,94
Emlak Konut GMYO2,292,46-6,91
Alcatel Lucent Teletaş36,2638,82-6,59
MLP Sağlık24,6426,20-5,95
Bursa Çimento4,294,54-5,51
GSD Holding2,422,56-5,47
Özak GMYO5,525,81-4,99
Zorlu Enerji2,512,63-4,56
Karsan Otomotiv4,274,47-4,47
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası10.870.605.047

Sasa Polyester8.064.349.632

Petkim6.144.782.171

Türk Hava Yolları5.621.941.258

Kardemir (D)5.055.255.881

Koza Altın4.887.317.202

Şişe Cam4.694.561.057

Emlak Konut GMYO3.755.018.349

Ereğli Demir Çelik3.145.381.293

Turkcell2.969.020.114

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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