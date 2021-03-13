Yatırımcı rehberi (10)
13.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|45,08
|39,26
|14,82
|Kerevitaş Gıda
|6,42
|5,64
|13,83
|Gözde Girişim
|8,31
|7,47
|11,24
|Hektaş
|31,48
|28,96
|8,70
|İskenderun Demir Çelik
|12,89
|11,93
|8,05
|Ülker Bisküvi
|24,00
|22,22
|8,01
|Net Holding
|5,34
|4,95
|7,88
|Torunlar GMYO
|3,89
|3,62
|7,46
|Logo Yazılım
|147,40
|137,30
|7,36
|Otokar
|402,90
|376,00
|7,15
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Y. Men. Değ.
|19,00
|20,68
|-8,12
|Albaraka Türk
|1,97
|2,14
|-7,94
|Emlak Konut GMYO
|2,29
|2,46
|-6,91
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,26
|38,82
|-6,59
|MLP Sağlık
|24,64
|26,20
|-5,95
|Bursa Çimento
|4,29
|4,54
|-5,51
|GSD Holding
|2,42
|2,56
|-5,47
|Özak GMYO
|5,52
|5,81
|-4,99
|Zorlu Enerji
|2,51
|2,63
|-4,56
|Karsan Otomotiv
|4,27
|4,47
|-4,47
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.870.605.047
|Sasa Polyester
|8.064.349.632
|Petkim
|6.144.782.171
|Türk Hava Yolları
|5.621.941.258
|Kardemir (D)
|5.055.255.881
|Koza Altın
|4.887.317.202
|Şişe Cam
|4.694.561.057
|Emlak Konut GMYO
|3.755.018.349
|Ereğli Demir Çelik
|3.145.381.293
|Turkcell
|2.969.020.114
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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