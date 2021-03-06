Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

06.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:19
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İndeks...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İndeks Bilgisayar32,5622,4245,23
Gözde Girişim7,476,2020,48
Alcatel Lucent Teletaş38,8233,6615,33
Özak GMYO5,815,0415,28
Vestel30,4626,5814,60
Petkim6,025,2614,45
Alarko Holding12,2210,7114,10
Alarko GMYO27,1624,0412,98
Tofaş Oto. Fab.39,0834,6612,75
Net Holding4,954,4012,50
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik16,1117,13-5,95
Albaraka Türk2,142,23-4,04
Sasa Polyester39,2640,36-2,73
Ege Gübre219,00224,70-2,54
Türkiye Sigorta6,897,04-2,13
Verusa Holding59,8061,00-1,97
Good-Year8,959,12-1,86
Coca Cola İçecek69,8070,90-1,55
Pegasus88,0589,15-1,23
Alkim Kimya18,5518,74-1,01
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları15.264.608.544

Petkim9.147.674.188

Şişe Cam8.781.753.852

Garanti Bankası7.675.568.557

Kardemir (D)6.663.625.010

Koza Altın5.966.649.893

Emlak Konut GMYO5.176.780.536

Pegasus4.185.903.221

Tüpraş3.124.887.215

Ereğli Demir Çelik3.119.106.733

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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