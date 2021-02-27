Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:11
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus89,1573,4521,38Türk...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus89,1573,4521,38
Türk Hava Yolları13,4912,309,67
TAV Havalimanları24,9423,068,15
Brisa29,3827,686,14
İndeks Bilgisayar22,4221,444,57
Petkim5,265,191,35
Gübre Fabrik.79,8079,800,00
İskenderun Demir Çelik11,4311,49-0,52
Ege Gübre224,70227,30-1,14
Ereğli Demir Çelik14,5914,76-1,15
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv4,055,21-22,26
Hektaş28,6034,86-17,96
Anadolu Grubu Holding27,9233,94-17,74
Doğuş Otomotiv31,1037,38-16,80
Verusa Holding61,0072,65-16,04
Konya Çimento1164,001385,00-15,96
Akiş GMYO2,923,47-15,85
İpek Doğal Enerji13,7016,14-15,12
Netaş Telekom.29,3634,16-14,05
Vakıflar Bankası4,154,80-13,54
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları13.026.209.377

Petkim10.689.973.801

Koza Altın10.148.048.661

Sasa Polyester8.717.529.252

Garanti Bankası7.287.262.448

Gübre Fabrik.6.630.246.102

Pegasus5.932.382.983

Emlak Konut GMYO5.114.158.523

Şişe Cam4.703.401.280

Karsan Otomotiv4.688.820.628

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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