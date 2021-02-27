Yatırımcı rehberi (10)
27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:11
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus89,1573,4521,38Türk...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|89,15
|73,45
|21,38
|Türk Hava Yolları
|13,49
|12,30
|9,67
|TAV Havalimanları
|24,94
|23,06
|8,15
|Brisa
|29,38
|27,68
|6,14
|İndeks Bilgisayar
|22,42
|21,44
|4,57
|Petkim
|5,26
|5,19
|1,35
|Gübre Fabrik.
|79,80
|79,80
|0,00
|İskenderun Demir Çelik
|11,43
|11,49
|-0,52
|Ege Gübre
|224,70
|227,30
|-1,14
|Ereğli Demir Çelik
|14,59
|14,76
|-1,15
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,05
|5,21
|-22,26
|Hektaş
|28,60
|34,86
|-17,96
|Anadolu Grubu Holding
|27,92
|33,94
|-17,74
|Doğuş Otomotiv
|31,10
|37,38
|-16,80
|Verusa Holding
|61,00
|72,65
|-16,04
|Konya Çimento
|1164,00
|1385,00
|-15,96
|Akiş GMYO
|2,92
|3,47
|-15,85
|İpek Doğal Enerji
|13,70
|16,14
|-15,12
|Netaş Telekom.
|29,36
|34,16
|-14,05
|Vakıflar Bankası
|4,15
|4,80
|-13,54
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|13.026.209.377
|Petkim
|10.689.973.801
|Koza Altın
|10.148.048.661
|Sasa Polyester
|8.717.529.252
|Garanti Bankası
|7.287.262.448
|Gübre Fabrik.
|6.630.246.102
|Pegasus
|5.932.382.983
|Emlak Konut GMYO
|5.114.158.523
|Şişe Cam
|4.703.401.280
|Karsan Otomotiv
|4.688.820.628
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500