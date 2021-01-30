Yatırımcı rehberi (10)
30.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:12
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv5,214,7310,15Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|5,21
|4,73
|10,15
|Gübre Fabrik.
|72,50
|66,75
|8,61
|Deva Holding
|28,30
|26,26
|7,77
|Aksa Enerji
|9,89
|9,32
|6,12
|Konya Çimento
|1648,30
|1560,00
|5,66
|Vestel
|26,20
|24,80
|5,65
|Eczacıbaşı İlaç
|8,00
|7,74
|3,36
|Türkiye Sigorta
|7,47
|7,23
|3,32
|Doğuş Otomotiv
|33,42
|32,50
|2,83
|Sasa Polyester
|25,60
|25,02
|2,32
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,60
|32,30
|-11,46
|T.S.K.B.
|1,81
|2,03
|-10,84
|TAV Havalimanları
|21,52
|23,94
|-10,11
|Coca Cola İçecek
|73,85
|82,15
|-10,10
|Brisa
|24,32
|26,96
|-9,79
|Netaş Telekom.
|29,50
|32,66
|-9,68
|Torunlar GMYO
|3,79
|4,19
|-9,55
|Ford Otosan
|143,90
|158,70
|-9,33
|Anadolu Grubu Holding
|27,22
|29,98
|-9,21
|Pınar Süt
|25,58
|28,00
|-8,64
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|9.526.075.630
|Emlak Konut GMYO
|8.778.188.495
|Koza Altın
|8.493.146.712
|Odaş Elektrik
|7.029.999.324
|Karsan Otomotiv
|6.475.047.626
|Kardemir (D)
|6.372.187.872
|Şişe Cam
|5.580.899.778
|Doğan Holding
|5.370.234.763
|Petkim
|4.468.202.721
|Türk Hava Yolları
|4.333.407.565
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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