Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

30.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:12
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv5,214,7310,15Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv5,214,7310,15
Gübre Fabrik.72,5066,758,61
Deva Holding28,3026,267,77
Aksa Enerji9,899,326,12
Konya Çimento1648,301560,005,66
Vestel26,2024,805,65
Eczacıbaşı İlaç8,007,743,36
Türkiye Sigorta7,477,233,32
Doğuş Otomotiv33,4232,502,83
Sasa Polyester25,6025,022,32
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş28,6032,30-11,46
T.S.K.B.1,812,03-10,84
TAV Havalimanları21,5223,94-10,11
Coca Cola İçecek73,8582,15-10,10
Brisa24,3226,96-9,79
Netaş Telekom.29,5032,66-9,68
Torunlar GMYO3,794,19-9,55
Ford Otosan143,90158,70-9,33
Anadolu Grubu Holding27,2229,98-9,21
Pınar Süt25,5828,00-8,64
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası9.526.075.630

Emlak Konut GMYO8.778.188.495

Koza Altın8.493.146.712

Odaş Elektrik7.029.999.324

Karsan Otomotiv6.475.047.626

Kardemir (D)6.372.187.872

Şişe Cam5.580.899.778

Doğan Holding5.370.234.763

Petkim4.468.202.721

Türk Hava Yolları4.333.407.565

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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