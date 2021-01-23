Yatırımcı rehberi (10)
23.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:10
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,73
|3,73
|26,81
|Aygaz
|18,56
|14,72
|26,09
|Halk GMYO
|4,24
|3,39
|25,07
|Bagfaş
|30,06
|24,72
|21,60
|Alkim Kimya
|19,84
|16,47
|20,46
|Net Holding
|4,08
|3,40
|20,00
|Çimsa
|22,50
|18,90
|19,05
|Brisa
|26,96
|22,84
|18,04
|Netaş Telekom.
|32,66
|28,00
|16,64
|Pınar Süt
|28,00
|24,38
|14,85
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|77,90
|89,25
|-12,72
|Ege Endüstri
|1749,40
|1828,60
|-4,33
|Borusan Mannesmann
|34,20
|35,50
|-3,66
|Vakıflar Bankası
|4,56
|4,73
|-3,59
|İş Bankası (C)
|6,66
|6,85
|-2,77
|Akbank
|6,72
|6,91
|-2,75
|Garanti Bankası
|9,76
|10,02
|-2,59
|Türk Hava Yolları
|12,89
|13,23
|-2,57
|Pegasus
|74,90
|76,65
|-2,28
|Koza Madencilik
|15,98
|16,35
|-2,26
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|8.178.544.514
|Emlak Konut GMYO
|7.163.188.479
|Şişe Cam
|7.120.982.465
|Kardemir (D)
|7.010.054.448
|Doğan Holding
|6.542.703.942
|Türk Hava Yolları
|5.717.596.409
|Koza Altın
|4.988.992.695
|T.S.K.B.
|4.682.773.316
|Karsan Otomotiv
|4.334.152.743
|Akbank
|3.651.486.603
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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