Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

23.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:10
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv4,733,7326,81
Aygaz18,5614,7226,09
Halk GMYO4,243,3925,07
Bagfaş30,0624,7221,60
Alkim Kimya19,8416,4720,46
Net Holding4,083,4020,00
Çimsa22,5018,9019,05
Brisa26,9622,8418,04
Netaş Telekom.32,6628,0016,64
Pınar Süt28,0024,3814,85
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan77,9089,25-12,72
Ege Endüstri1749,401828,60-4,33
Borusan Mannesmann34,2035,50-3,66
Vakıflar Bankası4,564,73-3,59
İş Bankası (C)6,666,85-2,77
Akbank6,726,91-2,75
Garanti Bankası9,7610,02-2,59
Türk Hava Yolları12,8913,23-2,57
Pegasus74,9076,65-2,28
Koza Madencilik15,9816,35-2,26
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası8.178.544.514

Emlak Konut GMYO7.163.188.479

Şişe Cam7.120.982.465

Kardemir (D)7.010.054.448

Doğan Holding6.542.703.942

Türk Hava Yolları5.717.596.409

Koza Altın4.988.992.695

T.S.K.B.4.682.773.316

Karsan Otomotiv4.334.152.743

Akbank3.651.486.603

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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