Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

16.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre225,80181,8024,20
Konya Çimento1495,001204,0024,17
Kordsa Teknik Tekstil19,3115,7222,84
Alarko Holding10,489,0815,42
Hektaş27,4024,3612,48
Ford Otosan151,30135,0012,07
Vestel24,4821,8611,99
Borusan Mannesmann35,5032,429,50
Doğuş Otomotiv30,6428,069,19
Kardemir (D)6,616,157,48
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GSD Holding2,402,62-8,40
Akbank6,917,51-7,99
İş Bankası (C)6,857,38-7,18
Garanti Bankası10,0210,76-6,88
Alcatel Lucent Teletaş29,4831,56-6,59
Aksigorta9,4510,04-5,88
Kerevitaş Gıda6,476,86-5,69
İş Fin.Kir.3,753,97-5,54
Yapı ve Kredi Bank.3,143,32-5,42
Odaş Elektrik3,763,97-5,29
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Şişe Cam10.931.339.367

Koza Altın9.767.320.513

Türk Hava Yolları9.463.349.563

Garanti Bankası7.020.365.998

Doğan Holding6.689.601.910

Emlak Konut GMYO6.491.600.267

Turkcell5.226.236.719

Otokar5.079.391.472

T.S.K.B.5.049.528.853

Kardemir (D)4.982.677.795

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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