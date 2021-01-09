Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

09.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:13
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Otokar421,00318,4032,22
Hektaş24,3619,0727,74
Ege Gübre181,80145,2025,21
Koza Altın119,0096,7023,06
Bagfaş23,8620,0019,30
Emlak Konut GMYO2,542,1418,69
Borusan Mannesmann32,4227,8016,62
Akçansa18,8416,5413,91
Sasa Polyester22,9020,2213,25
Anadolu Efes26,2223,1813,11
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.71,0586,05-17,43
Gözde Girişim7,177,98-10,15
Kartonsan89,0095,55-6,86
Tat Gıda11,3111,86-4,64
Aksa13,9414,59-4,46
Alarko GMYO25,3226,16-3,21
Pegasus72,7574,60-2,48
Doğuş Otomotiv28,0628,74-2,37
Selçuk Ecza Deposu13,4013,65-1,83
Bursa Çimento11,8512,04-1,58
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO13.823.097.927

Garanti Bankası10.146.064.638

Gübre Fabrik.8.677.903.957

Koza Altın7.643.315.629

Petkim6.270.829.286

Şişe Cam5.843.628.050

Akbank5.174.238.807

Türk Hava Yolları5.143.309.982

Aselsan4.653.855.943

Kardemir (D)4.652.197.350

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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