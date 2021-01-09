Yatırımcı rehberi (10)
09.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:13
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|421,00
|318,40
|32,22
|Hektaş
|24,36
|19,07
|27,74
|Ege Gübre
|181,80
|145,20
|25,21
|Koza Altın
|119,00
|96,70
|23,06
|Bagfaş
|23,86
|20,00
|19,30
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|2,14
|18,69
|Borusan Mannesmann
|32,42
|27,80
|16,62
|Akçansa
|18,84
|16,54
|13,91
|Sasa Polyester
|22,90
|20,22
|13,25
|Anadolu Efes
|26,22
|23,18
|13,11
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|71,05
|86,05
|-17,43
|Gözde Girişim
|7,17
|7,98
|-10,15
|Kartonsan
|89,00
|95,55
|-6,86
|Tat Gıda
|11,31
|11,86
|-4,64
|Aksa
|13,94
|14,59
|-4,46
|Alarko GMYO
|25,32
|26,16
|-3,21
|Pegasus
|72,75
|74,60
|-2,48
|Doğuş Otomotiv
|28,06
|28,74
|-2,37
|Selçuk Ecza Deposu
|13,40
|13,65
|-1,83
|Bursa Çimento
|11,85
|12,04
|-1,58
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|13.823.097.927
|Garanti Bankası
|10.146.064.638
|Gübre Fabrik.
|8.677.903.957
|Koza Altın
|7.643.315.629
|Petkim
|6.270.829.286
|Şişe Cam
|5.843.628.050
|Akbank
|5.174.238.807
|Türk Hava Yolları
|5.143.309.982
|Aselsan
|4.653.855.943
|Kardemir (D)
|4.652.197.350
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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