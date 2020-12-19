Yatırımcı rehberi (10)
19.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:07
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|23,00
|18,17
|26,58
|Çelebi
|118,20
|94,45
|25,15
|Halk GMYO
|4,19
|3,37
|24,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,62
|36,80
|21,25
|Pegasus
|73,20
|63,35
|15,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,52
|12,65
|14,78
|İş GMYO
|2,40
|2,10
|14,29
|Net Holding
|3,65
|3,22
|13,35
|Otokar
|260,20
|231,30
|12,49
|Çimsa
|18,49
|16,60
|11,39
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|20,92
|21,90
|-4,47
|Arçelik
|29,56
|30,92
|-4,40
|Selçuk Ecza Deposu
|14,75
|15,35
|-3,91
|Sasa Polyester
|19,30
|19,96
|-3,31
|Ereğli Demir Çelik
|13,93
|14,34
|-2,86
|Yataş
|13,36
|13,73
|-2,69
|Tat Gıda
|10,52
|10,80
|-2,59
|Doğuş Otomotiv
|26,84
|27,50
|-2,40
|Çemtaş
|14,88
|15,24
|-2,36
|Coca Cola İçecek
|62,55
|64,00
|-2,27
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|11.745.153.115
|Garanti Bankası
|9.647.186.586
|Şişe Cam
|7.352.417.940
|Odaş Elektrik
|7.312.009.827
|Petkim
|6.777.768.801
|Kardemir (D)
|6.306.283.545
|Pegasus
|5.450.658.737
|Emlak Konut GMYO
|4.795.141.852
|Tüpraş
|4.518.301.154
|Yapı ve Kredi Bank.
|4.081.529.223
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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