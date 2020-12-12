Yatırımcı rehberi (10)
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Yatırımcı rehberi (10)

12.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:03
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ereğli Demir Çelik14,3411,6223,41Tümosan...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ereğli Demir Çelik14,3411,6223,41
Tümosan Motor ve Traktör12,6510,5819,57
Borusan Mannesmann18,1715,9913,63
İş Y. Men. Değ.14,6612,9912,86
İskenderun Demir Çelik9,628,6411,34
Albaraka Türk1,871,6811,31
Aksa11,7110,749,03
Arçelik30,9228,448,72
Anadolu Grubu Holding23,8821,988,64
Kardemir (D)5,334,918,55
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri1620,401746,00-7,19
Emlak Konut GMYO1,992,13-6,57
Gübre Fabrik.47,8651,10-6,34
MLP Sağlık18,6419,87-6,19
T.S.K.B.1,821,93-5,70
Akiş GMYO3,653,84-4,95
Pınar Süt21,0622,12-4,79
Bizim Mağazaları15,4416,20-4,69
Kerevitaş Gıda6,696,96-3,88
Bagfaş19,2019,91-3,57
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Petkim15.279.131.628

Garanti Bankası15.070.478.190

Şişe Cam12.872.332.772

Kardemir (D)10.021.459.304

Doğan Holding7.893.070.292

Ereğli Demir Çelik6.502.415.231

Odaş Elektrik5.811.350.085

Türk Hava Yolları5.356.330.158

Tüpraş5.200.401.769

Sasa Polyester4.318.168.145

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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