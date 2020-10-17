Yatırımcı rehberi (10)
17.10.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:23
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 3,53 2,64 33,71 ...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|3,53
|2,64
|33,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,78
|9,66
|21,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|41,40
|35,56
|16,42
|Mavi Giyim
|44,20
|38,30
|15,40
|Coca Cola İçecek
|54,65
|47,76
|14,43
|T.S.K.B.
|1,28
|1,12
|14,29
|Doğuş Otomotiv
|17,71
|15,63
|13,31
|Türk Traktör
|119,40
|106,90
|11,69
|Odaş Elektrik
|3,55
|3,18
|11,64
|Şekerbank
|1,84
|1,66
|10,84
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|13,23
|13,57
|-2,51
|Türk Hava Yolları
|10,55
|10,76
|-1,95
|Şişe Cam
|6,78
|6,91
|-1,88
|Çelebi
|77,70
|78,80
|-1,40
|Koza Altın
|79,35
|80,35
|-1,24
|Pegasus
|46,50
|47,02
|-1,11
|TAV Havalimanları
|15,31
|15,48
|-1,10
|Pınar Süt
|22,18
|22,39
|-0,95
|Tüpraş
|82,45
|83,05
|-0,72
|Bagfaş
|18,37
|18,50
|-0,70
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Petkim
|12.263.044.694
|Odaş Elektrik
|5.458.630.152
|Zorlu Enerji
|5.159.880.883
|Garanti Bankası
|5.150.398.204
|Tüpraş
|5.072.174.894
|Şişe Cam
|4.955.707.224
|Emlak Konut GMYO
|4.194.851.081
|Kardemir (D)
|3.672.826.671
|Eczacıbaşı İlaç
|3.131.533.200
|Aselsan
|2.800.312.783
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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