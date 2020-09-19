Yatırımcı rehberi (10)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,50 2,24 11,61 ...

Yatırımcı rehberi (10)
19.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:17

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,50 2,24 11,61
Alarko Holding 5,63 5,13 9,75
Kartonsan 710,00 650,30 9,18
Alarko GMYO 16,19 14,87 8,88
Enka İnşaat 7,20 6,66 8,11
Bagfaş 16,18 15,00 7,87
Aksa Enerji 5,87 5,45 7,71
Sasa Polyester 16,90 15,70 7,64
Doğan Holding 2,32 2,16 7,41
Net Holding 2,40 2,24 7,14
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 15,53 16,22 -4,25
Mavi Giyim 38,38 39,94 -3,91
Pegasus 46,70 48,38 -3,47
Aygaz 11,28 11,65 -3,18
Vakıflar Bankası 3,98 4,11 -3,16
Türk Hava Yolları 10,65 10,93 -2,56
Selçuk Ecza Deposu 8,49 8,71 -2,53
Brisa 11,50 11,77 -2,29
MLP Sağlık 17,07 17,42 -2,01
Garanti Bankası 6,66 6,79 -1,91
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Kardemir (D) 7.674.178.602
Petkim 5.152.494.636
Şişe Cam 3.544.531.238
Garanti Bankası 1.998.118.221
Sasa Polyester 1.892.388.918
Halk GMYO 1.802.443.026
Tüpraş 1.647.508.747
Zorlu Enerji 1.521.584.988
Aselsan 1.515.281.984
Türk Hava Yolları 1.499.838.075
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

AA Editörü - Elif Ferhan Yeşilyurt
Elif Ferhan Yeşilyurt
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Fahrettin Koca Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Merve Dizdar
Spor Sörloth Erol Bulut Metin Oktay Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Milli Bursa Adana Akdeniz
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 11:39:09. #1.15#
title