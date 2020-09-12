Yatırımcı rehberi (10)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,24 2,01 11,44 ...

Yatırımcı rehberi (10)
12.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:31

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 2,24 2,01 11,44
Şekerbank 1,49 1,35 10,37
Selçuk Ecza Deposu 8,71 7,90 10,25
Türk Traktör 100,70 91,95 9,52
Kartonsan 650,30 594,00 9,48
Alkim Kimya 13,65 12,57 8,59
Petkim 4,25 3,92 8,42
İskenderun Demir Çelik 7,25 6,70 8,21
Eczacıbaşı İlaç 6,62 6,14 7,82
Pegasus 48,38 45,00 7,51
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 28,00 29,82 -6,10
GSD Holding 2,11 2,24 -5,80
Vestel 17,50 18,30 -4,37
Türkiye Sigorta 5,74 5,95 -3,53
Turkcell 14,32 14,80 -3,24
Aselsan 16,63 16,88 -1,48
Migros Ticaret 37,76 38,30 -1,41
Bizim Mağazaları 15,64 15,75 -0,70
Şişe Cam 6,23 6,26 -0,48
Global Yat. Holding 4,36 4,37 -0,23
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Petkim 9.025.241.021
Tüpraş 3.818.753.551
Garanti Bankası 3.713.631.824
Türk Hava Yolları 3.426.994.743
Şişe Cam 2.947.215.965
Zorlu Enerji 2.837.341.557
Emlak Konut GMYO 2.481.303.410
Kardemir (D) 2.246.148.615
Odaş Elektrik 1.955.069.759
Aselsan 1.943.473.859

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Metin Özülkü Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Jose Sosa Metin Oktay Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül İzmir Bakan Antalya
Şu an buradasınız: Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 12:09:47. #1.14#
title