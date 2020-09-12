Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Halk GMYO 2,24 2,01 11,44 ...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,24 2,01 11,44 Şekerbank 1,49 1,35 10,37 Selçuk Ecza Deposu 8,71 7,90 10,25 Türk Traktör 100,70 91,95 9,52 Kartonsan 650,30 594,00 9,48 Alkim Kimya 13,65 12,57 8,59 Petkim 4,25 3,92 8,42 İskenderun Demir Çelik 7,25 6,70 8,21 Eczacıbaşı İlaç 6,62 6,14 7,82 Pegasus 48,38 45,00 7,51 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 28,00 29,82 -6,10 GSD Holding 2,11 2,24 -5,80 Vestel 17,50 18,30 -4,37 Türkiye Sigorta 5,74 5,95 -3,53 Turkcell 14,32 14,80 -3,24 Aselsan 16,63 16,88 -1,48 Migros Ticaret 37,76 38,30 -1,41 Bizim Mağazaları 15,64 15,75 -0,70 Şişe Cam 6,23 6,26 -0,48 Global Yat. Holding 4,36 4,37 -0,23 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Petkim 9.025.241.021 Tüpraş 3.818.753.551 Garanti Bankası 3.713.631.824 Türk Hava Yolları 3.426.994.743 Şişe Cam 2.947.215.965 Zorlu Enerji 2.837.341.557 Emlak Konut GMYO 2.481.303.410 Kardemir (D) 2.246.148.615 Odaş Elektrik 1.955.069.759 Aselsan 1.943.473.859 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA