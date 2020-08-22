Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Petkim 4,19 3,61 16,07

Zorlu Enerji 2,62...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 4,19 3,61 16,07 Zorlu Enerji 2,62 2,30 13,91 İpek Doğal Enerji 12,23 10,94 11,79 Tekfen Holding 16,01 14,35 11,57 Kardemir (D) 3,04 2,73 11,36 Sasa Polyester 14,51 13,12 10,59 Tümosan Motor ve Traktör 7,58 7,04 7,67 Çemtaş 10,14 9,44 7,42 Global Yat. Holding 4,32 4,03 7,20 Gözde Girişim 5,21 4,87 6,98 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 19,74 22,68 -12,96 Karsan Otomotiv 2,70 3,03 -10,89 Bagfaş 14,13 15,34 -7,89 Türk Traktör 89,00 95,25 -6,56 Selçuk Ecza Deposu 7,86 8,34 -5,76 GSD Holding 2,17 2,30 -5,65 Aksa 6,95 7,36 -5,57 Netaş Telekom. 15,01 15,88 -5,48 MLP Sağlık 15,60 16,42 -4,99 Şok Marketler 12,40 13,00 -4,62 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Tüpraş 13.018.257.293 Petkim 12.351.342.041 Garanti Bankası 6.689.992.753 Emlak Konut GMYO 5.102.050.822 Şişe Cam 3.970.306.550 Aselsan 3.685.436.633 Akbank 3.345.351.455 Güneş Sigorta 3.223.094.597 Kardemir (D) 3.119.704.132 Türk Hava Yolları 2.630.401.730 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA