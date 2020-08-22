Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Petkim 4,19 3,61 16,07
Zorlu Enerji 2,62...
22.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|4,19
|3,61
|16,07
|Zorlu Enerji
|2,62
|2,30
|13,91
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|10,94
|11,79
|Tekfen Holding
|16,01
|14,35
|11,57
|Kardemir (D)
|3,04
|2,73
|11,36
|Sasa Polyester
|14,51
|13,12
|10,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,58
|7,04
|7,67
|Çemtaş
|10,14
|9,44
|7,42
|Global Yat. Holding
|4,32
|4,03
|7,20
|Gözde Girişim
|5,21
|4,87
|6,98
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,74
|22,68
|-12,96
|Karsan Otomotiv
|2,70
|3,03
|-10,89
|Bagfaş
|14,13
|15,34
|-7,89
|Türk Traktör
|89,00
|95,25
|-6,56
|Selçuk Ecza Deposu
|7,86
|8,34
|-5,76
|GSD Holding
|2,17
|2,30
|-5,65
|Aksa
|6,95
|7,36
|-5,57
|Netaş Telekom.
|15,01
|15,88
|-5,48
|MLP Sağlık
|15,60
|16,42
|-4,99
|Şok Marketler
|12,40
|13,00
|-4,62
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Tüpraş
|13.018.257.293
|Petkim
|12.351.342.041
|Garanti Bankası
|6.689.992.753
|Emlak Konut GMYO
|5.102.050.822
|Şişe Cam
|3.970.306.550
|Aselsan
|3.685.436.633
|Akbank
|3.345.351.455
|Güneş Sigorta
|3.223.094.597
|Kardemir (D)
|3.119.704.132
|Türk Hava Yolları
|2.630.401.730
(Son)
Kaynak: AA