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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Güneş Sigorta6,255,1521,36GSD...

Yatırımcı rehberi (10)
01.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:07

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta6,255,1521,36
GSD Holding2,572,397,53
Ford Otosan83,0077,507,10
Türk Traktör108,00100,907,04
Çemtaş12,0511,366,07
Borusan Mannesmann13,8713,125,72
İş Y. Men. Değ.7,907,564,50
Arçelik23,0822,104,43
Migros Ticaret44,7642,964,19
Deva Holding21,1220,383,63
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Grubu Holding18,5821,28-12,69
Trakya Cam3,784,31-12,30
Anadolu Cam4,865,52-11,96
Garanti Bankası7,027,91-11,25
Soda Sanayii6,527,33-11,05
Şişe Cam5,776,46-10,68
Bizim Mağazaları17,0018,94-10,24
T.S.K.B.1,131,25-9,60
Akbank5,245,78-9,34
Yapı ve Kredi Bank.2,142,36-9,32
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Aselsan9.347.451.103
Güneş Sigorta5.566.156.195
Garanti Bankası4.300.542.068
Emlak Konut GMYO4.188.942.965
Kardemir (D)2.861.363.110
Türk Hava Yolları2.039.870.764
Şişe Cam1.797.717.072
Akbank1.584.289.446
Sasa Polyester1.583.666.276
Vakıflar Bankası1.258.347.529
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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