Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Güneş Sigorta6,255,1521,36GSD...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 6,25 5,15 21,36 GSD Holding 2,57 2,39 7,53 Ford Otosan 83,00 77,50 7,10 Türk Traktör 108,00 100,90 7,04 Çemtaş 12,05 11,36 6,07 Borusan Mannesmann 13,87 13,12 5,72 İş Y. Men. Değ. 7,90 7,56 4,50 Arçelik 23,08 22,10 4,43 Migros Ticaret 44,76 42,96 4,19 Deva Holding 21,12 20,38 3,63 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 18,58 21,28 -12,69 Trakya Cam 3,78 4,31 -12,30 Anadolu Cam 4,86 5,52 -11,96 Garanti Bankası 7,02 7,91 -11,25 Soda Sanayii 6,52 7,33 -11,05 Şişe Cam 5,77 6,46 -10,68 Bizim Mağazaları 17,00 18,94 -10,24 T.S.K.B. 1,13 1,25 -9,60 Akbank 5,24 5,78 -9,34 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 2,36 -9,32 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Aselsan 9.347.451.103 Güneş Sigorta 5.566.156.195 Garanti Bankası 4.300.542.068 Emlak Konut GMYO 4.188.942.965 Kardemir (D) 2.861.363.110 Türk Hava Yolları 2.039.870.764 Şişe Cam 1.797.717.072 Akbank 1.584.289.446 Sasa Polyester 1.583.666.276 Vakıflar Bankası 1.258.347.529 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA