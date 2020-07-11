Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,51 3,73...
11.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:11
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|4,51
|3,73
|20,91
|Zorlu Enerji
|2,54
|2,23
|13,90
|Türk Traktör
|89,65
|82,00
|9,33
|Alarko GMYO
|17,03
|15,75
|8,13
|Kartonsan
|490,00
|458,30
|6,92
|Anadolu Cam
|5,23
|4,90
|6,73
|Logo Yazılım
|88,05
|82,50
|6,73
|Şişe Cam
|6,12
|5,74
|6,62
|Soda Sanayii
|6,88
|6,46
|6,50
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|2,04
|5,88
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,64
|1,83
|-10,38
|İş Fin.Kir.
|3,82
|4,24
|-9,91
|Net Holding
|2,37
|2,62
|-9,54
|Good-Year
|5,35
|5,91
|-9,48
|Mavi Giyim
|44,74
|49,34
|-9,32
|Alkim Kimya
|12,20
|13,38
|-8,82
|Selçuk Ecza Deposu
|8,36
|9,15
|-8,63
|TAV Havalimanları
|17,05
|18,65
|-8,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,85
|7,48
|-8,42
|Karel Elektronik
|15,84
|17,21
|-7,96
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|12.077.060.581
|Şişe Cam
|10.050.548.196
|Garanti Bankası
|6.605.750.941
|Kardemir (D)
|5.342.873.569
|Türk Hava Yolları
|5.293.218.941
|Petkim
|5.283.983.054
|Odaş Elektrik
|5.236.136.799
|Tekfen Holding
|5.204.205.691
|Trakya Cam
|4.145.873.106
|Aselsan
|3.626.288.284
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA