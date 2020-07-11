Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Trakya Cam 4,51 3,73...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 4,51 3,73 20,91 Zorlu Enerji 2,54 2,23 13,90 Türk Traktör 89,65 82,00 9,33 Alarko GMYO 17,03 15,75 8,13 Kartonsan 490,00 458,30 6,92 Anadolu Cam 5,23 4,90 6,73 Logo Yazılım 88,05 82,50 6,73 Şişe Cam 6,12 5,74 6,62 Soda Sanayii 6,88 6,46 6,50 Emlak Konut GMYO 2,16 2,04 5,88 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,64 1,83 -10,38 İş Fin.Kir. 3,82 4,24 -9,91 Net Holding 2,37 2,62 -9,54 Good-Year 5,35 5,91 -9,48 Mavi Giyim 44,74 49,34 -9,32 Alkim Kimya 12,20 13,38 -8,82 Selçuk Ecza Deposu 8,36 9,15 -8,63 TAV Havalimanları 17,05 18,65 -8,58 Tümosan Motor ve Traktör 6,85 7,48 -8,42 Karel Elektronik 15,84 17,21 -7,96 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 12.077.060.581 Şişe Cam 10.050.548.196 Garanti Bankası 6.605.750.941 Kardemir (D) 5.342.873.569 Türk Hava Yolları 5.293.218.941 Petkim 5.283.983.054 Odaş Elektrik 5.236.136.799 Tekfen Holding 5.204.205.691 Trakya Cam 4.145.873.106 Aselsan 3.626.288.284 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA