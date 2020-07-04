Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Oyak Çimento 8,41...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Oyak Çimento 8,41 6,66 26,28 Karsan Otomotiv 3,44 2,75 25,09 Torunlar GMYO 3,85 3,12 23,40 Şekerbank 1,60 1,36 17,65 Kerevitaş Gıda 5,13 4,47 14,77 Albaraka Türk 1,83 1,61 13,66 Aksa Enerji 5,60 5,00 12,00 Bursa Çimento 4,66 4,17 11,75 Good-Year 5,91 5,30 11,51 Net Holding 2,62 2,35 11,49 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 15,00 16,09 -6,77 Türk Hava Yolları 11,92 12,47 -4,41 DO-CO 342,40 356,40 -3,93 Bim Mağazalar 67,25 69,80 -3,65 Turkcell 15,98 16,54 -3,39 T. Halk Bankası 6,09 6,30 -3,33 Tüpraş 86,75 89,30 -2,86 TAV Havalimanları 18,65 19,09 -2,30 Çelebi 76,60 78,40 -2,30 Tekfen Holding 16,82 17,21 -2,27 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Kardemir (D) 7.252.899.847 Garanti Bankası 6.954.179.232 Emlak Konut GMYO 5.685.019.473 Türk Hava Yolları 4.743.094.271 Aselsan 4.530.034.773 Odaş Elektrik 4.000.741.252 Karsan Otomotiv 3.701.205.491 Akbank 3.306.420.597 İş Fin.Kir. 3.124.756.226 T. Halk Bankası 2.975.787.769 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA