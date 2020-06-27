Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Karsan Otomotiv 2,75...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 2,75 2,32 18,53 Odaş Elektrik 2,50 2,11 18,48 Zorlu Enerji 2,02 1,72 17,44 Sarkuysan 6,90 5,98 15,38 Türk Traktör 78,50 69,45 13,03 Eczacıbaşı Yatırım 14,85 13,40 10,82 Tofaş Oto. Fab. 25,20 23,06 9,28 Bizim Mağazaları 19,30 17,71 8,98 İş Fin.Kir. 4,17 3,88 7,47 Anadolu Hayat Emek. 7,30 6,80 7,35 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,31 14,26 -6,66 Mavi Giyim 46,82 48,90 -4,25 İpek Doğal Enerji 13,50 14,06 -3,98 Aselsan 31,44 32,72 -3,91 Ülker Bisküvi 24,02 24,96 -3,77 Pegasus 54,05 55,95 -3,40 Vakıflar Bankası 5,13 5,28 -2,84 Aksa 7,16 7,35 -2,59 Gübre Fabrik. 26,30 26,96 -2,45 Kartonsan 440,00 451,00 -2,44 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Kardemir (D) 7.071.569.935 Garanti Bankası 6.001.443.162 Vakıflar Bankası 4.147.069.846 T. Halk Bankası 3.920.306.972 Türk Hava Yolları 3.800.850.001 Karsan Otomotiv 3.628.708.624 Odaş Elektrik 3.589.159.274 Petkim 3.549.185.799 Emlak Konut GMYO 3.249.470.984 Aselsan 3.143.950.304 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA