Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 2,75...
27.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:07
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|2,75
|2,32
|18,53
|Odaş Elektrik
|2,50
|2,11
|18,48
|Zorlu Enerji
|2,02
|1,72
|17,44
|Sarkuysan
|6,90
|5,98
|15,38
|Türk Traktör
|78,50
|69,45
|13,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,85
|13,40
|10,82
|Tofaş Oto. Fab.
|25,20
|23,06
|9,28
|Bizim Mağazaları
|19,30
|17,71
|8,98
|İş Fin.Kir.
|4,17
|3,88
|7,47
|Anadolu Hayat Emek.
|7,30
|6,80
|7,35
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,31
|14,26
|-6,66
|Mavi Giyim
|46,82
|48,90
|-4,25
|İpek Doğal Enerji
|13,50
|14,06
|-3,98
|Aselsan
|31,44
|32,72
|-3,91
|Ülker Bisküvi
|24,02
|24,96
|-3,77
|Pegasus
|54,05
|55,95
|-3,40
|Vakıflar Bankası
|5,13
|5,28
|-2,84
|Aksa
|7,16
|7,35
|-2,59
|Gübre Fabrik.
|26,30
|26,96
|-2,45
|Kartonsan
|440,00
|451,00
|-2,44
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|7.071.569.935
|Garanti Bankası
|6.001.443.162
|Vakıflar Bankası
|4.147.069.846
|T. Halk Bankası
|3.920.306.972
|Türk Hava Yolları
|3.800.850.001
|Karsan Otomotiv
|3.628.708.624
|Odaş Elektrik
|3.589.159.274
|Petkim
|3.549.185.799
|Emlak Konut GMYO
|3.249.470.984
|Aselsan
|3.143.950.304
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA