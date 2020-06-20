Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 15,67...
20.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|15,67
|12,44
|25,96
|Turkcell
|16,95
|14,22
|19,20
|Karsan Otomotiv
|2,32
|2,03
|14,29
|Özak GMYO
|3,82
|3,37
|13,35
|Vakıflar Bankası
|5,28
|4,74
|11,39
|T. Halk Bankası
|6,11
|5,51
|10,89
|Alkim Kimya
|14,26
|12,87
|10,80
|Tekfen Holding
|17,06
|15,56
|9,64
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,57
|9,55
|Gübre Fabrik.
|26,96
|24,84
|8,53
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|55,95
|58,45
|-4,28
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|1,93
|-4,15
|Bizim Mağazaları
|17,71
|18,30
|-3,22
|Şok Marketler
|12,65
|12,97
|-2,47
|Ford Otosan
|69,35
|71,00
|-2,32
|Anadolu Grubu Holding
|19,45
|19,90
|-2,26
|Ereğli Demir Çelik
|8,32
|8,50
|-2,12
|Türk Hava Yolları
|12,52
|12,76
|-1,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,06
|12,29
|-1,87
|Hektaş
|14,16
|14,42
|-1,80
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Aselsan
|6.568.020.937
|Kardemir (D)
|6.407.011.667
|Garanti Bankası
|5.779.987.044
|Turkcell
|4.881.177.369
|Türk Hava Yolları
|3.309.831.076
|Vakıflar Bankası
|3.285.527.198
|Emlak Konut GMYO
|3.046.032.789
|Petkim
|2.911.082.491
|Tekfen Holding
|2.640.061.403
|Akbank
|2.430.788.236
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA