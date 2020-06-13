Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 12,36 10,06 22,86...
13.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|12,36
|10,06
|22,86
|Bizim Mağazaları
|18,30
|14,90
|22,82
|Güneş Sigorta
|4,17
|3,52
|18,47
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|1,64
|17,68
|Doğuş Otomotiv
|12,44
|11,18
|11,27
|Vestel
|15,10
|13,65
|10,62
|Aksa
|7,45
|6,78
|9,88
|Şok Marketler
|12,97
|11,83
|9,64
|Brisa
|12,10
|11,10
|9,01
|T.S.K.B.
|1,25
|1,15
|8,70
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|78,80
|87,05
|-9,48
|Kartonsan
|452,00
|493,50
|-8,41
|Reysaş GMYO
|5,05
|5,41
|-6,65
|İpek Doğal Enerji
|13,87
|14,56
|-4,74
|Bim Mağazalar
|63,65
|66,40
|-4,14
|Koç Holding
|17,18
|17,85
|-3,75
|Klimasan Klima
|16,18
|16,80
|-3,69
|TAV Havalimanları
|19,54
|20,20
|-3,27
|Tofaş Oto. Fab.
|22,94
|23,66
|-3,04
|Vakıflar Bankası
|4,74
|4,88
|-2,87
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|6.271.203.697
|Garanti Bankası
|5.303.665.207
|Aselsan
|4.231.455.324
|Türk Hava Yolları
|3.617.742.192
|Petkim
|2.795.717.388
|Güneş Sigorta
|2.342.852.098
|Kardemir (D)
|1.969.001.331
|Akbank
|1.893.239.067
|Bizim Mağazaları
|1.833.197.253
|Tüpraş
|1.605.230.635
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA