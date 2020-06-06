Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Akçansa 10,06 7,99 25,91 ...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 10,06 7,99 25,91 Reysaş GMYO 5,41 4,82 12,24 Emlak Konut GMYO 1,64 1,47 11,56 Çimsa 8,85 7,94 11,46 Torunlar GMYO 2,84 2,56 10,94 Kartonsan 493,50 446,00 10,65 Koç Holding 17,85 16,14 10,59 Gübre Fabrik. 24,82 22,58 9,92 Sabancı Holding 9,12 8,30 9,88 Tümosan Motor ve Traktör 6,51 5,93 9,78 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Good-Year 4,87 5,08 -4,13 Vestel 13,65 14,17 -3,67 Global Yat. Holding 3,54 3,64 -2,75 Deva Holding 18,35 18,78 -2,29 Pegasus 59,00 60,05 -1,75 İskenderun Demir Çelik 6,95 7,07 -1,70 Ülker Bisküvi 23,20 23,60 -1,69 Yataş 7,33 7,43 -1,35 İpek Doğal Enerji 14,56 14,75 -1,29 Tat Gıda 8,99 9,10 -1,21 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 6.444.033.363 Aselsan 5.342.398.954 Türk Hava Yolları 4.558.479.195 Emlak Konut GMYO 3.555.740.206 Petkim 2.597.821.161 Tüpraş 2.305.482.645 Akbank 2.202.819.657 Ereğli Demir Çelik 1.663.722.000 Bim Mağazalar 1.636.265.483 Yapı ve Kredi Bank. 1.604.076.979 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA