Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Brisa 11,24 9,53 17,94 ...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 11,24 9,53 17,94 Hektaş 15,00 13,09 14,59 Bim Mağazalar 63,20 56,50 11,86 Coca Cola İçecek 40,44 36,24 11,59 Net Holding 2,29 2,06 11,17 Güneş Sigorta 3,28 2,96 10,81 Tat Gıda 9,33 8,47 10,15 TAV Havalimanları 18,71 17,05 9,74 Global Yat. Holding 3,56 3,26 9,20 Aksigorta 6,40 5,87 9,03 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 12,90 14,20 -9,15 Deva Holding 17,75 18,90 -6,08 Selçuk Ecza Deposu 9,09 9,40 -3,30 Aksa Enerji 4,55 4,67 -2,57 T. Halk Bankası 5,25 5,37 -2,23 Tüpraş 80,15 81,90 -2,14 Garanti Bankası 7,54 7,70 -2,08 Ege Endüstri 552,00 562,20 -1,81 Koza Altın 73,60 74,90 -1,74 Türk Traktör 60,90 61,90 -1,62 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.209.430.518 Garanti Bankası 2.989.856.523 Aselsan 2.949.328.324 Sasa Polyester 2.207.575.661 Alkim Kimya 1.999.652.067 Güneş Sigorta 1.659.432.328 Pegasus 1.588.683.004 Tüpraş 1.500.357.985 İş Fin.Kir. 1.425.561.218 Bim Mağazalar 1.416.167.539 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA