Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 11,24 9,53 17,94 ...
23.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:15
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|11,24
|9,53
|17,94
|Hektaş
|15,00
|13,09
|14,59
|Bim Mağazalar
|63,20
|56,50
|11,86
|Coca Cola İçecek
|40,44
|36,24
|11,59
|Net Holding
|2,29
|2,06
|11,17
|Güneş Sigorta
|3,28
|2,96
|10,81
|Tat Gıda
|9,33
|8,47
|10,15
|TAV Havalimanları
|18,71
|17,05
|9,74
|Global Yat. Holding
|3,56
|3,26
|9,20
|Aksigorta
|6,40
|5,87
|9,03
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|12,90
|14,20
|-9,15
|Deva Holding
|17,75
|18,90
|-6,08
|Selçuk Ecza Deposu
|9,09
|9,40
|-3,30
|Aksa Enerji
|4,55
|4,67
|-2,57
|T. Halk Bankası
|5,25
|5,37
|-2,23
|Tüpraş
|80,15
|81,90
|-2,14
|Garanti Bankası
|7,54
|7,70
|-2,08
|Ege Endüstri
|552,00
|562,20
|-1,81
|Koza Altın
|73,60
|74,90
|-1,74
|Türk Traktör
|60,90
|61,90
|-1,62
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.209.430.518
|Garanti Bankası
|2.989.856.523
|Aselsan
|2.949.328.324
|Sasa Polyester
|2.207.575.661
|Alkim Kimya
|1.999.652.067
|Güneş Sigorta
|1.659.432.328
|Pegasus
|1.588.683.004
|Tüpraş
|1.500.357.985
|İş Fin.Kir.
|1.425.561.218
|Bim Mağazalar
|1.416.167.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA