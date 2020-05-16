Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 18,90...
16.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:22
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|18,90
|14,40
|31,25
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|7,23
|30,01
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|4,49
|28,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,91
|9,62
|23,80
|Tat Gıda
|8,47
|7,22
|17,31
|Aksa Enerji
|4,67
|4,02
|16,17
|Gübre Fabrik.
|18,30
|15,92
|14,95
|Bim Mağazalar
|56,50
|50,51
|11,87
|Good-Year
|4,92
|4,40
|11,82
|Otokar
|136,00
|123,00
|10,57
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|3,46
|3,66
|-5,46
|Arçelik
|14,84
|15,40
|-3,64
|Tüpraş
|81,90
|84,95
|-3,59
|Güneş Sigorta
|2,96
|3,05
|-2,95
|Çelebi
|86,60
|89,15
|-2,86
|Karsan Otomotiv
|1,72
|1,77
|-2,82
|Akbank
|5,44
|5,56
|-2,16
|Garanti Bankası
|7,70
|7,86
|-2,04
|İş Bankası (C)
|4,78
|4,87
|-1,85
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|8,05
|-1,74
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Aselsan
|5.314.898.162
|Garanti Bankası
|3.740.349.010
|Eczacıbaşı İlaç
|3.470.394.309
|İş Fin.Kir.
|2.364.763.249
|Kardemir (D)
|2.335.471.931
|Migros Ticaret
|1.978.303.018
|Türk Hava Yolları
|1.937.036.744
|Akbank
|1.795.177.612
|Bim Mağazalar
|1.750.367.103
|Koza Madencilik
|1.696.086.072
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA