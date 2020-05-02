Yatırımcı rehberi (10)
02.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:14
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 10,56...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|10,56
|8,81
|19,86
|Net Holding
|2,13
|1,79
|18,99
|Brisa
|9,46
|7,96
|18,84
|Good-Year
|4,87
|4,13
|17,92
|Akçansa
|8,39
|7,28
|15,25
|Pegasus
|53,00
|46,48
|14,03
|Vestel
|13,22
|11,68
|13,18
|İş Y. Men. Değ.
|5,62
|4,97
|13,08
|Deva Holding
|16,20
|14,34
|12,97
|Özak GMYO
|2,84
|2,53
|12,25
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|5,30
|6,02
|-11,96
|Bizim Mağazaları
|12,90
|13,97
|-7,66
|Trakya Cam
|3,23
|3,46
|-6,65
|Şok Marketler
|10,93
|11,69
|-6,50
|Şişe Cam
|4,85
|5,18
|-6,37
|Soda Sanayii
|5,84
|6,18
|-5,50
|Enka İnşaat
|6,05
|6,30
|-3,97
|Gözde Girişim
|3,88
|4,03
|-3,72
|Güneş Sigorta
|2,99
|3,10
|-3,55
|Kerevitaş Gıda
|4,10
|4,24
|-3,30
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.549.103.397
|Türk Hava Yolları
|3.513.849.290
|Aselsan
|2.630.134.265
|Eczacıbaşı İlaç
|2.514.546.264
|Migros Ticaret
|2.486.245.781
|Petkim
|1.869.542.584
|Şok Marketler
|1.562.451.234
|Odaş Elektrik
|1.354.238.393
|Akbank
|1.339.560.377
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.132.136.836
(Son)
Kaynak: AA