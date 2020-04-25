Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 14,44...
25.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|14,44
|10,86
|32,97
|Bizim Mağazaları
|13,97
|11,12
|25,63
|Kartonsan
|441,90
|355,10
|24,44
|Şok Marketler
|11,69
|9,67
|20,89
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|3,55
|19,44
|Logo Yazılım
|75,30
|63,70
|18,21
|Netaş Telekom.
|13,29
|11,25
|18,13
|Karel Elektronik
|16,00
|14,02
|14,12
|Alkim Kimya
|55,95
|49,78
|12,39
|Doğuş Otomotiv
|8,81
|7,85
|12,23
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|46,48
|51,90
|-10,44
|TAV Havalimanları
|18,07
|20,10
|-10,10
|Anadolu Grubu Holding
|15,00
|15,76
|-4,82
|Reysaş GMYO
|6,02
|6,31
|-4,60
|Ereğli Demir Çelik
|7,96
|8,23
|-3,28
|Garanti Bankası
|8,12
|8,39
|-3,22
|Enka İnşaat
|6,30
|6,48
|-2,78
|Koç Holding
|14,66
|15,02
|-2,40
|Türk Hava Yolları
|10,27
|10,52
|-2,38
|İş Bankası (C)
|4,84
|4,95
|-2,22
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.492.784.698
|Aselsan
|2.419.783.470
|Eczacıbaşı İlaç
|2.348.955.180
|Türk Hava Yolları
|2.137.712.691
|Sasa Polyester
|1.405.863.641
|İş Fin.Kir.
|1.404.950.726
|Güneş Sigorta
|1.257.571.314
|Migros Ticaret
|1.246.968.780
|Odaş Elektrik
|1.185.937.519
|Petkim
|1.131.460.859
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA