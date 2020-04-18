Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Migros Ticaret 29,16...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 29,16 24,02 21,40 Güneş Sigorta 2,78 2,34 18,80 Bizim Mağazaları 11,12 9,57 16,20 İş Y. Men. Değ. 4,89 4,22 15,88 Tat Gıda 7,05 6,17 14,26 Adana Çimento (A) 8,70 7,62 14,17 Aksigorta 5,26 4,79 9,81 Hektaş 11,37 10,36 9,75 TAV Havalimanları 20,10 18,36 9,48 Anadolu Grubu Holding 15,76 14,46 8,99 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 7,01 7,47 -6,16 Tüpraş 87,20 92,90 -6,14 Akbank 5,79 6,12 -5,39 Reysaş GMYO 6,31 6,64 -4,97 Gübre Fabrik. 14,50 15,20 -4,61 Sasa Polyester 8,50 8,89 -4,39 Logo Yazılım 63,70 66,50 -4,21 Bursa Çimento 3,33 3,46 -3,76 Aksa Enerji 3,38 3,51 -3,70 Vakıflar Bankası 4,52 4,68 -3,42 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 8.190.561.768 Aselsan 6.884.842.348 Pegasus 6.651.474.608 Garanti Bankası 5.319.107.216 Akbank 2.111.088.086 Eczacıbaşı İlaç 2.087.589.313 Migros Ticaret 1.913.141.076 Yapı ve Kredi Bank. 1.836.081.278 Petkim 1.686.276.390 Vakıflar Bankası 1.488.676.774 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA