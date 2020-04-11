Yatırımcı rehberi (10) Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Pegasus 50,95 33,30 53,00...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 50,95 33,30 53,00 Çelebi 79,10 56,95 38,89 Net Holding 1,78 1,36 30,88 İpek Doğal Enerji 9,71 7,84 23,85 Gözde Girişim 3,47 2,87 20,91 Borusan Mannesmann 9,11 7,59 20,03 Koza Madencilik 10,93 9,13 19,72 Ege Endüstri 567,00 483,00 17,39 Good-Year 3,90 3,35 16,42 Mavi Giyim 39,32 33,98 15,72 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 9,06 9,50 -4,63 Alkim Kimya 49,34 50,75 -2,78 Enerjisa Enerji 6,32 6,42 -1,56 Ereğli Demir Çelik 7,61 7,62 -0,13 Alarko Holding 4,37 4,37 0,00 Çemtaş 6,36 6,33 0,47 Petkim 3,43 3,41 0,59 Eczacıbaşı İlaç 4,49 4,46 0,67 Selçuk Ecza Deposu 7,18 7,12 0,84 Deva Holding 10,12 10,02 1,00 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 6.385.556.269 Türk Hava Yolları 4.768.492.726 Aselsan 4.448.336.583 Pegasus 3.551.320.986 Sasa Polyester 2.443.362.665 Petkim 2.250.663.838 Yapı ve Kredi Bank. 2.164.356.194 Tüpraş 1.980.142.876 Akbank 1.770.691.657 İş Fin.Kir. 1.718.304.648 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA