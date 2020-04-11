Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 50,95 33,30 53,00...
11.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:06
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|50,95
|33,30
|53,00
|Çelebi
|79,10
|56,95
|38,89
|Net Holding
|1,78
|1,36
|30,88
|İpek Doğal Enerji
|9,71
|7,84
|23,85
|Gözde Girişim
|3,47
|2,87
|20,91
|Borusan Mannesmann
|9,11
|7,59
|20,03
|Koza Madencilik
|10,93
|9,13
|19,72
|Ege Endüstri
|567,00
|483,00
|17,39
|Good-Year
|3,90
|3,35
|16,42
|Mavi Giyim
|39,32
|33,98
|15,72
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|9,06
|9,50
|-4,63
|Alkim Kimya
|49,34
|50,75
|-2,78
|Enerjisa Enerji
|6,32
|6,42
|-1,56
|Ereğli Demir Çelik
|7,61
|7,62
|-0,13
|Alarko Holding
|4,37
|4,37
|0,00
|Çemtaş
|6,36
|6,33
|0,47
|Petkim
|3,43
|3,41
|0,59
|Eczacıbaşı İlaç
|4,49
|4,46
|0,67
|Selçuk Ecza Deposu
|7,18
|7,12
|0,84
|Deva Holding
|10,12
|10,02
|1,00
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|6.385.556.269
|Türk Hava Yolları
|4.768.492.726
|Aselsan
|4.448.336.583
|Pegasus
|3.551.320.986
|Sasa Polyester
|2.443.362.665
|Petkim
|2.250.663.838
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.164.356.194
|Tüpraş
|1.980.142.876
|Akbank
|1.770.691.657
|İş Fin.Kir.
|1.718.304.648
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA