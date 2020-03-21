Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
21.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:16
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek"ler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,04
|2,27
|33,92
|Bizim Mağazaları
|8,25
|7,83
|5,36
|Alarko GMYO
|10,30
|9,94
|3,62
|Migros Ticaret
|20,30
|19,98
|1,60
|Turkcell
|12,90
|12,75
|1,18
|Doğan Holding
|1,44
|1,44
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|3,92
|3,92
|0,00
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|10,55
|16,81
|-37,24
|Pegasus
|26,16
|39,04
|-32,99
|Doğuş Otomotiv
|5,20
|7,55
|-31,13
|Ford Otosan
|46,68
|62,75
|-25,61
|Çelebi
|51,00
|68,20
|-25,22
|Anadolu Hayat Emek.
|5,51
|7,26
|-24,10
|Mavi Giyim
|32,00
|42,00
|-23,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,82
|9,81
|-20,29
|Ege Endüstri
|413,80
|518,90
|-20,25
|Kerevitaş Gıda
|2,34
|2,92
|-19,86
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Aselsan
|4.249.384.572
|Garanti Bankası
|4.234.284.058
|Türk Hava Yolları
|4.182.500.170
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.712.758.492
|Akbank
|1.148.924.574
|Ereğli Demir Çelik
|1.047.007.267
|İş Fin.Kir.
|985.035.569
|T. Halk Bankası
|953.241.215
|Tüpraş
|951.638.564
|Vakıflar Bankası
|936.744.084
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA