Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 18,04...
07.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:30
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|18,04
|14,89
|21,16
|Aksa Enerji
|3,99
|3,55
|12,39
|Ülker Bisküvi
|23,00
|20,48
|12,30
|Karsan Otomotiv
|1,85
|1,67
|10,78
|Halk GMYO
|1,55
|1,40
|10,71
|Bim Mağazalar
|52,80
|48,04
|9,91
|Gübre Fabrik.
|18,72
|17,05
|9,79
|Sabancı Holding
|9,26
|8,51
|8,81
|Aselsan
|29,84
|27,50
|8,51
|Ereğli Demir Çelik
|8,90
|8,25
|7,88
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|48,08
|54,00
|-10,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,00
|12,00
|-8,33
|Klimasan Klima
|17,30
|18,83
|-8,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,84
|13,93
|-7,82
|Ege Endüstri
|622,00
|667,50
|-6,82
|Alarko Holding
|5,20
|5,57
|-6,64
|Tüpraş
|94,75
|101,30
|-6,47
|Vestel
|13,22
|14,00
|-5,57
|TAV Havalimanları
|19,24
|20,36
|-5,50
|Türk Hava Yolları
|11,14
|11,75
|-5,19
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Aselsan
|5.665.496.138
|Türk Hava Yolları
|5.662.778.381
|Garanti Bankası
|2.840.365.461
|Karsan Otomotiv
|2.096.272.144
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.856.898.502
|Odaş Elektrik
|1.717.488.597
|T. Halk Bankası
|1.494.943.829
|Akbank
|1.292.696.142
|Petkim
|1.292.282.192
|Kardemir (D)
|1.263.554.416
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA