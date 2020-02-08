Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 9,49 8,20 15,73 ...
08.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:06
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|9,49
|8,20
|15,73
|Bursa Çimento
|7,53
|6,60
|14,09
|Vestel
|15,77
|13,91
|13,37
|Sasa Polyester
|9,22
|8,15
|13,13
|Logo Yazılım
|69,95
|62,15
|12,55
|Gübre Fabrik.
|11,44
|10,25
|11,61
|Kerevitaş Gıda
|3,77
|3,41
|10,56
|Güneş Sigorta
|2,83
|2,56
|10,55
|Yataş
|9,24
|8,40
|10,00
|Kartonsan
|491,00
|447,00
|9,84
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Cam
|4,26
|4,74
|-10,13
|Anadolu Grubu Holding
|19,00
|20,02
|-5,09
|Şok Marketler
|10,33
|10,80
|-4,35
|Enka İnşaat
|6,82
|7,05
|-3,26
|Koza Altın
|77,70
|80,15
|-3,06
|Otokar
|157,90
|162,30
|-2,71
|Soda Sanayii
|6,50
|6,65
|-2,26
|Trakya Cam
|3,94
|4,03
|-2,23
|Doğan Holding
|2,01
|2,04
|-1,47
|Coca Cola İçecek
|45,64
|46,30
|-1,43
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|9.704.714.951
|Şişe Cam
|3.211.073.620
|Petkim
|2.894.429.564
|Odaş Elektrik
|2.762.397.261
|Kardemir (D)
|2.398.305.316
|Aselsan
|2.365.153.738
|Garanti Bankası
|2.341.847.852
|T. Halk Bankası
|2.305.574.736
|Sasa Polyester
|2.098.177.123
|İş Fin.Kir.
|1.919.513.814
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA