Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,03 3,45...
01.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:06
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|4,03
|3,45
|16,81
|Klimasan Klima
|21,18
|18,98
|11,59
|Good-Year
|4,75
|4,28
|10,98
|Gübre Fabrik.
|10,25
|9,26
|10,69
|Şişe Cam
|5,56
|5,18
|7,34
|Deva Holding
|11,22
|10,59
|5,95
|Enka İnşaat
|7,05
|6,68
|5,54
|T.S.K.B.
|1,37
|1,30
|5,38
|Çimsa
|9,84
|9,42
|4,46
|Odaş Elektrik
|2,12
|2,03
|4,43
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,58
|1,81
|-12,71
|Karel Elektronik
|17,30
|18,97
|-8,80
|Bizim Mağazaları
|11,17
|12,12
|-7,84
|Güneş Sigorta
|2,56
|2,75
|-6,91
|Kartonsan
|447,00
|480,00
|-6,88
|Pegasus
|68,60
|73,50
|-6,67
|Yataş
|8,40
|9,00
|-6,67
|Ülker Bisküvi
|23,34
|25,00
|-6,64
|Kardemir (D)
|2,82
|3,02
|-6,62
|Koç Holding
|19,54
|20,86
|-6,33
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|8.278.434.584
|Şişe Cam
|3.870.212.290
|Petkim
|3.011.117.859
|Kardemir (D)
|2.964.049.779
|Aselsan
|2.776.150.860
|Garanti Bankası
|2.051.471.617
|Tüpraş
|2.029.124.346
|Odaş Elektrik
|1.970.219.242
|Soda Sanayii
|1.901.710.815
|İş Fin.Kir.
|1.640.411.658
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA