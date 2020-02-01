Yatırımcı rehberi (10)

01.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:06

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 4,03 3,45 16,81 Klimasan Klima 21,18 18,98 11,59 Good-Year 4,75 4,28 10,98 Gübre Fabrik. 10,25 9,26 10,69 Şişe Cam 5,56 5,18 7,34 Deva Holding 11,22 10,59 5,95 Enka İnşaat 7,05 6,68 5,54 T.S.K.B. 1,37 1,30 5,38 Çimsa 9,84 9,42 4,46 Odaş Elektrik 2,12 2,03 4,43 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,58 1,81 -12,71 Karel Elektronik 17,30 18,97 -8,80 Bizim Mağazaları 11,17 12,12 -7,84 Güneş Sigorta 2,56 2,75 -6,91 Kartonsan 447,00 480,00 -6,88 Pegasus 68,60 73,50 -6,67 Yataş 8,40 9,00 -6,67 Ülker Bisküvi 23,34 25,00 -6,64 Kardemir (D) 2,82 3,02 -6,62 Koç Holding 19,54 20,86 -6,33 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 8.278.434.584 Şişe Cam 3.870.212.290 Petkim 3.011.117.859 Kardemir (D) 2.964.049.779 Aselsan 2.776.150.860 Garanti Bankası 2.051.471.617 Tüpraş 2.029.124.346 Odaş Elektrik 1.970.219.242 Soda Sanayii 1.901.710.815 İş Fin.Kir. 1.640.411.658

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)

Kaynak: AA