Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,43...
11.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:06
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,06
|17,96
|Alarko GMYO
|96,05
|84,90
|13,13
|GSD Holding
|1,63
|1,45
|12,41
|Vakıflar Bankası
|5,98
|5,37
|11,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,69
|2,43
|10,70
|Kartonsan
|427,00
|386,70
|10,42
|Albaraka Türk
|1,70
|1,54
|10,39
|Ülker Bisküvi
|24,94
|22,64
|10,16
|Garanti Bankası
|11,97
|10,90
|9,82
|Doğuş Otomotiv
|9,97
|9,10
|9,56
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|18,07
|19,88
|-9,10
|Batı Çimento
|3,73
|3,98
|-6,28
|Pegasus
|78,10
|83,10
|-6,02
|Logo Yazılım
|57,30
|59,35
|-3,45
|Çemtaş
|7,96
|8,22
|-3,16
|İpek Doğal Enerji
|8,63
|8,89
|-2,92
|Adana Çimento (A)
|9,25
|9,52
|-2,84
|Anadolu Hayat Emek.
|6,67
|6,84
|-2,49
|Koza Madencilik
|10,34
|10,57
|-2,18
|Brisa
|9,17
|9,33
|-1,71
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|11.646.103.108
|Aselsan
|3.869.595.970
|Odaş Elektrik
|3.056.413.860
|Petkim
|2.842.139.218
|T. Halk Bankası
|2.599.035.601
|Kardemir (D)
|2.594.806.408
|Garanti Bankası
|2.233.710.767
|Albaraka Türk
|1.966.669.264
|İpek Doğal Enerji
|1.914.462.961
|İş Fin.Kir.
|1.706.146.172
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA