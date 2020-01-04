Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Batı Çimento 3,98...
04.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:12
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Batı Çimento
|3,98
|3,32
|19,88
|Adana Çimento (A)
|9,52
|8,30
|14,70
|İş GMYO
|1,76
|1,54
|14,29
|İpek Doğal Enerji
|8,89
|7,89
|12,67
|Aselsan
|21,78
|19,67
|10,73
|Klimasan Klima
|19,88
|18,21
|9,17
|Turcas Petrol
|2,76
|2,58
|6,98
|Tat Gıda
|6,58
|6,22
|5,79
|Arçelik
|21,18
|20,18
|4,96
|Vakıflar Bankası
|5,37
|5,12
|4,88
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,06
|2,24
|-8,04
|Net Holding
|2,45
|2,64
|-7,20
|Çelebi
|100,40
|106,40
|-5,64
|Doğuş Otomotiv
|9,10
|9,58
|-5,01
|Karsan Otomotiv
|1,50
|1,57
|-4,46
|Kerevitaş Gıda
|3,14
|3,28
|-4,27
|MLP Sağlık
|15,57
|16,26
|-4,24
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,65
|-4,24
|Şok Marketler
|10,26
|10,65
|-3,66
|Coca Cola İçecek
|37,70
|39,04
|-3,43
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|6.400.670.343
|Aselsan
|3.542.792.983
|Petkim
|2.427.916.722
|Kardemir (D)
|1.975.720.226
|İpek Doğal Enerji
|1.968.832.740
|Koza Madencilik
|1.890.599.073
|T. Halk Bankası
|1.821.252.003
|İş GMYO
|1.780.077.449
|İş Fin.Kir.
|1.391.109.228
|Albaraka Türk
|1.330.960.326
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA