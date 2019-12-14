Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 6,39...
14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|6,39
|5,75
|11,13
|Gözde Girişim
|4,66
|4,20
|10,95
|Tukaş
|10,60
|9,57
|10,76
|Doğuş Otomotiv
|10,00
|9,13
|9,53
|Odaş Elektrik
|2,03
|1,86
|9,14
|Gübre Fabrik.
|7,77
|7,13
|8,98
|Galatasaray Sportif
|2,39
|2,20
|8,64
|Polisan Holding
|3,00
|2,77
|8,30
|Çemaş Döküm
|1,49
|1,40
|6,43
|Pegasus
|79,60
|74,85
|6,35
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,31
|1,50
|-12,67
|Verusa Holding
|17,04
|18,00
|-5,33
|Doğan Holding
|1,87
|1,96
|-4,59
|Fenerbahçe Futbol
|15,23
|15,85
|-3,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,90
|3,01
|-3,65
|Koza Madencilik
|9,44
|9,77
|-3,38
|Alarko GMYO
|92,55
|95,40
|-2,99
|ICBC Turkey Bank
|4,89
|5,04
|-2,98
|Bera Holding
|3,60
|3,71
|-2,96
|Şok Marketler
|9,62
|9,91
|-2,93
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|6.935.288.816
|Aselsan
|2.490.482.768
|Garanti Bankası
|2.027.994.478
|Petkim
|2.002.184.589
|Kardemir (D)
|1.621.437.192
|İş Fin.Kir.
|1.509.905.228
|Emlak Konut GMYO
|1.408.253.513
|Tüpraş
|1.390.834.228
|Pegasus
|1.234.520.503
|Ereğli Demir Çelik
|1.201.541.531
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA