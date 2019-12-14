Yatırımcı rehberi (10)

14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 6,39 5,75 11,13 Gözde Girişim 4,66 4,20 10,95 Tukaş 10,60 9,57 10,76 Doğuş Otomotiv 10,00 9,13 9,53 Odaş Elektrik 2,03 1,86 9,14 Gübre Fabrik. 7,77 7,13 8,98 Galatasaray Sportif 2,39 2,20 8,64 Polisan Holding 3,00 2,77 8,30 Çemaş Döküm 1,49 1,40 6,43 Pegasus 79,60 74,85 6,35 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,31 1,50 -12,67 Verusa Holding 17,04 18,00 -5,33 Doğan Holding 1,87 1,96 -4,59 Fenerbahçe Futbol 15,23 15,85 -3,91 Beşiktaş Futbol Yat. 2,90 3,01 -3,65 Koza Madencilik 9,44 9,77 -3,38 Alarko GMYO 92,55 95,40 -2,99 ICBC Turkey Bank 4,89 5,04 -2,98 Bera Holding 3,60 3,71 -2,96 Şok Marketler 9,62 9,91 -2,93 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 6.935.288.816 Aselsan 2.490.482.768 Garanti Bankası 2.027.994.478 Petkim 2.002.184.589 Kardemir (D) 1.621.437.192 İş Fin.Kir. 1.509.905.228 Emlak Konut GMYO 1.408.253.513 Tüpraş 1.390.834.228 Pegasus 1.234.520.503 Ereğli Demir Çelik 1.201.541.531

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)

Kaynak: AA