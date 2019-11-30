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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.

30.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:36
Yatırımcı rehberi (10)

'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Yat. 2,91 2,19 32,88
Netaş Telekom. 12,65 10,20 24,02
İhlas Holding 0,78 0,63 23,81
Tukaş 8,65 7,62 13,52
Afyon Çimento 5,22 4,62 12,99
Gübre Fabrik. 6,82 6,11 11,62
Alarko GMYO 79,10 71,85 10,09
Şekerbank 1,18 1,08 9,26
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,79 8,86
Doğuş Otomotiv 9,75 8,97 8,70
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 3,55 4,00 -11,25
Türk Telekom 6,76 7,11 -4,92
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,42 -4,76
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 2,51 -4,38
Gözde Girişim 3,98 4,15 -4,10
Pegasus 72,55 75,55 -3,97
Koza Madencilik 9,19 9,51 -3,36
Petkim 3,59 3,71 -3,23
Aselsan 18,67 19,26 -3,06
Migros Ticaret 22,12 22,80 -2,98
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 8.814.258.834
Garanti Bankası 2.043.370.274
Kardemir (D) 1.937.213.948
Aselsan 1.837.544.211
Şişe Cam 1.756.167.106
Petkim 1.587.605.419
Ereğli Demir Çelik 1.573.038.593
Tüpraş 1.264.590.343
Vakıflar Bankası 952.337.879
Akbank 921.868.930

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Kaynak: AA
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