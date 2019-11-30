Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.
30.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:36
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,91
|2,19
|32,88
|Netaş Telekom.
|12,65
|10,20
|24,02
|İhlas Holding
|0,78
|0,63
|23,81
|Tukaş
|8,65
|7,62
|13,52
|Afyon Çimento
|5,22
|4,62
|12,99
|Gübre Fabrik.
|6,82
|6,11
|11,62
|Alarko GMYO
|79,10
|71,85
|10,09
|Şekerbank
|1,18
|1,08
|9,26
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,79
|8,86
|Doğuş Otomotiv
|9,75
|8,97
|8,70
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|3,55
|4,00
|-11,25
|Türk Telekom
|6,76
|7,11
|-4,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,42
|-4,76
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|2,51
|-4,38
|Gözde Girişim
|3,98
|4,15
|-4,10
|Pegasus
|72,55
|75,55
|-3,97
|Koza Madencilik
|9,19
|9,51
|-3,36
|Petkim
|3,59
|3,71
|-3,23
|Aselsan
|18,67
|19,26
|-3,06
|Migros Ticaret
|22,12
|22,80
|-2,98
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|8.814.258.834
|Garanti Bankası
|2.043.370.274
|Kardemir (D)
|1.937.213.948
|Aselsan
|1.837.544.211
|Şişe Cam
|1.756.167.106
|Petkim
|1.587.605.419
|Ereğli Demir Çelik
|1.573.038.593
|Tüpraş
|1.264.590.343
|Vakıflar Bankası
|952.337.879
|Akbank
|921.868.930
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA