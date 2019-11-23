Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 71,85...
23.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:06
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|71,85
|58,85
|22,09
|Tukaş
|7,62
|6,33
|20,38
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,36
|1,16
|17,24
|Gersan Elektrik
|2,68
|2,36
|13,56
|Eczacıbaşı İlaç
|3,41
|3,03
|12,54
|Aksa Enerji
|3,54
|3,18
|11,32
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|1,32
|10,61
|T.S.K.B.
|1,01
|0,93
|8,60
|Albaraka Türk
|1,33
|1,23
|8,13
|Konya Çimento
|227,30
|210,30
|8,08
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,36
|1,85
|-26,49
|Gübre Fabrik.
|6,11
|6,65
|-8,12
|Otokar
|141,50
|150,40
|-5,92
|Doğuş Otomotiv
|8,97
|9,41
|-4,68
|İttifak Holding
|3,70
|3,86
|-4,15
|Koza Altın
|74,35
|77,45
|-4,00
|İpek Doğal Enerji
|6,64
|6,85
|-3,07
|İş Fin.Kir.
|2,67
|2,75
|-2,91
|Sasa Polyester
|6,26
|6,44
|-2,80
|Migros Ticaret
|22,80
|23,42
|-2,65
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|9.197.100.306
|Aselsan
|2.123.895.257
|Petkim
|2.056.565.639
|Garanti Bankası
|1.999.548.062
|Tüpraş
|1.533.474.126
|Kardemir (D)
|1.462.852.330
|Pegasus
|1.228.207.818
|Şişe Cam
|1.152.156.622
|Vakıflar Bankası
|1.146.247.129
|Emlak Konut GMYO
|1.133.011.997
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA