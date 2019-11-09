Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.
09.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:10
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,17
|1,73
|25,43
|Bera Holding
|3,71
|3,18
|16,67
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|4,16
|14,90
|Güneş Sigorta
|1,87
|1,66
|12,65
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|6,50
|11,54
|T. Halk Bankası
|5,77
|5,20
|10,96
|Türk Hava Yolları
|12,80
|11,57
|10,63
|Türk Telekom
|6,62
|6,01
|10,15
|Tukaş
|6,46
|5,90
|9,49
|Tofaş Oto. Fab.
|24,00
|22,00
|9,09
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|15,32
|17,35
|-11,70
|Sasa Polyester
|6,17
|6,85
|-9,93
|Odaş Elektrik
|1,50
|1,65
|-9,09
|Hektaş
|5,97
|6,28
|-4,94
|Afyon Çimento
|4,38
|4,59
|-4,58
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,11
|1,15
|-3,48
|Metro Holding
|2,25
|2,32
|-3,02
|İhlas Gayrimenkul
|0,71
|0,73
|-2,74
|Doğan Holding
|1,68
|1,72
|-2,33
|İpek Doğal Enerji
|6,27
|6,41
|-2,18
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|6.816.836.791
|Aselsan
|2.036.685.569
|Petkim
|1.961.112.750
|Garanti Bankası
|1.907.202.865
|Kardemir (D)
|1.515.795.717
|Ereğli Demir Çelik
|1.346.826.013
|Akbank
|1.187.790.851
|T. Halk Bankası
|1.064.449.344
|Fenerbahçe Futbol
|1.059.534.025
|Türk Telekom
|1.045.972.429
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA