Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 5,86 5,39 8,72 ...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|5,86
|5,39
|8,72
|Tüpraş
|124,00
|114,60
|8,20
|İttifak Holding
|6,45
|6,06
|6,44
|Kerevitaş Gıda
|1,99
|1,87
|6,42
|Koza Altın
|51,90
|49,34
|5,19
|Enerjisa Enerji
|6,10
|5,86
|4,10
|Ege Endüstri
|508,00
|489,00
|3,89
|Turkcell
|13,30
|12,83
|3,66
|Otokar
|115,50
|112,30
|2,85
|Doğan Holding
|1,19
|1,16
|2,59
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|9,79
|11,24
|-12,90
|Türk Hava Yolları
|11,95
|13,34
|-10,42
|Verusa Holding
|14,82
|16,52
|-10,29
|Hektaş
|12,94
|14,34
|-9,76
|Gersan Elektrik
|2,08
|2,30
|-9,57
|Odaş Elektrik
|1,34
|1,48
|-9,46
|Karsan Otomotiv
|1,14
|1,25
|-8,80
|Garanti Bankası
|9,26
|10,15
|-8,77
|Sasa Polyester
|6,20
|6,79
|-8,69
|ICBC Turkey Bank
|3,29
|3,60
|-8,61
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.804.109.797
|Türk Hava Yolları
|5.269.701.677
|Akbank
|2.013.200.217
|Vakıflar Bankası
|1.878.772.367
|T. Halk Bankası
|1.845.541.119
|Kardemir (D)
|1.218.510.186
|Petkim
|1.190.001.235
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.170.445.783
|İş Bankası (C)
|1.122.230.583
|Tüpraş
|1.066.519.168
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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