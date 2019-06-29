Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,92...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,92
|3,15
|24,44
|Pegasus
|45,60
|39,10
|16,62
|Mavi Giyim
|40,20
|36,76
|9,36
|T. Halk Bankası
|5,74
|5,30
|8,30
|Vakıflar Bankası
|4,19
|3,87
|8,27
|Kerevitaş Gıda
|1,71
|1,58
|8,23
|İş Bankası (C)
|6,05
|5,62
|7,65
|Coca Cola İçecek
|29,88
|27,82
|7,40
|Galatasaray Sportif
|1,47
|1,37
|7,30
|Türk Traktör
|31,66
|29,52
|7,25
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,00
|3,75
|-20,00
|İttifak Holding
|6,40
|7,20
|-11,11
|Soda Sanayii
|6,36
|6,85
|-7,15
|MLP Sağlık
|11,57
|12,35
|-6,32
|Tekfen Holding
|25,96
|26,78
|-3,06
|Çelebi
|100,00
|103,00
|-2,91
|Koza Madencilik
|7,08
|7,27
|-2,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,12
|12,43
|-2,49
|Polisan Holding
|2,22
|2,27
|-2,20
|Verusa Holding
|18,05
|18,44
|-2,11
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.749.538.964
|Türk Hava Yolları
|3.747.956.284
|T. Halk Bankası
|1.820.465.916
|Akbank
|1.777.212.992
|Petkim
|1.267.890.809
|İş Bankası (C)
|1.172.153.285
|Vakıflar Bankası
|1.160.033.025
|Kardemir (D)
|1.134.274.774
|Aselsan
|745.050.099
|Yapı ve Kredi Bank.
|743.007.727
(Son)
Kaynak: AA
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