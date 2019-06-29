Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,92...

Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,92 3,15 24,44
Pegasus 45,60 39,10 16,62
Mavi Giyim 40,20 36,76 9,36
T. Halk Bankası 5,74 5,30 8,30
Vakıflar Bankası 4,19 3,87 8,27
Kerevitaş Gıda 1,71 1,58 8,23
İş Bankası (C) 6,05 5,62 7,65
Coca Cola İçecek 29,88 27,82 7,40
Galatasaray Sportif 1,47 1,37 7,30
Türk Traktör 31,66 29,52 7,25
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 3,00 3,75 -20,00
İttifak Holding 6,40 7,20 -11,11
Soda Sanayii 6,36 6,85 -7,15
MLP Sağlık 11,57 12,35 -6,32
Tekfen Holding 25,96 26,78 -3,06
Çelebi 100,00 103,00 -2,91
Koza Madencilik 7,08 7,27 -2,61
Kordsa Teknik Tekstil 12,12 12,43 -2,49
Polisan Holding 2,22 2,27 -2,20
Verusa Holding 18,05 18,44 -2,11
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası 5.749.538.964
Türk Hava Yolları 3.747.956.284
T. Halk Bankası 1.820.465.916
Akbank 1.777.212.992
Petkim 1.267.890.809
İş Bankası (C) 1.172.153.285
Vakıflar Bankası 1.160.033.025
Kardemir (D) 1.134.274.774
Aselsan 745.050.099
Yapı ve Kredi Bank. 743.007.727
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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