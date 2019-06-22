Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:



(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 7,20 6,14 17,26 Vestel 11,68 10,16 14,96 Çelebi 103,00 91,40 12,69 Akbank 6,72 6,06 10,89 İpek Doğal Enerji 5,62 5,07 10,85 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,11 10,43 İş Bankası (C) 5,62 5,09 10,41 Trabzonspor Sportif 0,99 0,90 10,00 Arçelik 19,37 17,65 9,75 Garanti Bankası 8,55 7,86 8,78 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,27 2,77 -18,05 İş Fin.Kir. 3,75 4,51 -16,85 Koza Madencilik 7,27 7,78 -6,56 Tat Gıda 4,30 4,50 -4,44 Global Yat. Holding 2,97 3,08 -3,57 Enerjisa Enerji 5,19 5,35 -2,99 Tüpraş 114,10 117,50 -2,89 İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33 Bim Mağazalar 77,70 78,95 -1,58 Soda Sanayii 6,85 6,96 -1,58 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 6.323.827.133 Türk Hava Yolları 4.666.384.834 Akbank 1.820.975.906 Kardemir (D) 1.722.413.317 Petkim 1.577.647.625 T. Halk Bankası 1.445.201.341 Vakıflar Bankası 1.331.170.283 Aselsan 1.248.929.353 İş Bankası (C) 1.226.653.091 Yapı ve Kredi Bank. 1.072.264.522

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA