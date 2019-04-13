Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,43...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,43
|0,37
|16,22
|İttifak Holding
|4,64
|4,18
|11,00
|Parsan
|10,25
|9,24
|10,93
|Hektaş
|11,67
|10,80
|8,06
|Tekfen Holding
|24,26
|23,12
|4,93
|İş Fin.Kir.
|7,78
|7,51
|3,60
|Şişe Cam
|6,08
|5,92
|2,70
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|0,81
|2,47
|Enerjisa Enerji
|5,42
|5,30
|2,26
|Enka İnşaat
|4,96
|4,87
|1,85
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|6,92
|7,77
|-10,94
|Yataş
|4,71
|5,26
|-10,46
|Fenerbahçe Futbol
|7,01
|7,78
|-9,90
|TAV Havalimanları
|24,14
|26,36
|-8,42
|Mavi Giyim
|36,70
|39,48
|-7,04
|Net Holding
|1,68
|1,80
|-6,67
|Netaş Telekom.
|7,57
|8,11
|-6,66
|Garanti Bankası
|8,44
|9,01
|-6,33
|MLP Sağlık
|12,39
|13,22
|-6,28
|Gersan Elektrik
|2,02
|2,15
|-6,05
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.630.459.316
|Garanti Bankası
|3.892.579.998
|T. Halk Bankası
|3.494.502.021
|Kardemir (D)
|2.280.737.832
|Akbank
|1.512.998.314
|Vakıflar Bankası
|1.291.176.961
|İş Bankası (C)
|909.370.395
|Aselsan
|785.421.801
|Petkim
|759.477.832
|Yapı ve Kredi Bank.
|613.252.095
(Son)
Kaynak: AA