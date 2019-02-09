Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Albaraka Türk 1,65...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,65
|1,27
|29,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,82
|1,66
|9,64
|Arçelik
|19,87
|18,25
|8,88
|Global Yat. Holding
|3,81
|3,56
|7,02
|Parsan
|11,15
|10,43
|6,90
|Verusa Holding
|18,24
|17,11
|6,60
|Anadolu Cam
|3,24
|3,05
|6,23
|Aksa
|9,09
|8,58
|5,94
|Kartonsan
|378,40
|360,00
|5,11
|Anel Elektrik
|1,95
|1,86
|4,84
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,30
|2,54
|-9,45
|Koza Madencilik
|5,90
|6,49
|-9,09
|Odaş Elektrik
|1,91
|2,10
|-9,05
|Netaş Telekom.
|7,10
|7,75
|-8,39
|İş Bankası (C)
|5,42
|5,84
|-7,19
|Tofaş Oto. Fab.
|19,34
|20,80
|-7,02
|Karsan Otomotiv
|1,38
|1,48
|-6,76
|Şişe Cam
|6,35
|6,76
|-6,07
|Fenerbahçe Futbol
|7,49
|7,96
|-5,90
|Zorlu Enerji
|1,41
|1,49
|-5,37
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.945.924.397
|Garanti Bankası
|4.143.766.175
|İş Bankası (C)
|2.014.647.252
|Kardemir (D)
|1.899.996.605
|Aselsan
|1.411.986.197
|Akbank
|1.365.912.479
|Türk Telekom
|1.304.231.053
|Koza Madencilik
|1.169.130.372
|Ereğli Demir Çelik
|1.155.743.074
|Vakıflar Bankası
|1.104.804.581
(Son)
Kaynak: AA