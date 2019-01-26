Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 10,72 8,18 31,05 ...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|10,72
|8,18
|31,05
|Mavi Giyim
|38,88
|30,94
|25,66
|MLP Sağlık
|12,41
|10,35
|19,90
|Pegasus
|28,34
|24,44
|15,96
|ICBC Turkey Bank
|6,21
|5,42
|14,58
|Ülker Bisküvi
|18,26
|16,30
|12,02
|Yataş
|5,07
|4,56
|11,18
|Türk Telekom
|4,50
|4,05
|11,11
|Tofaş Oto. Fab.
|20,00
|18,03
|10,93
|Petkim
|5,88
|5,32
|10,53
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|6,36
|7,30
|-12,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|1,25
|-8,00
|Bera Holding
|2,10
|2,24
|-6,25
|Coca Cola İçecek
|33,00
|33,88
|-2,60
|Verusa Holding
|15,58
|15,92
|-2,14
|Karsan Otomotiv
|1,50
|1,53
|-1,96
|Akbank
|6,50
|6,55
|-0,76
|Bim Mağazalar
|92,85
|93,40
|-0,59
|Kerevitaş Gıda
|1,81
|1,82
|-0,55
|T. Halk Bankası
|7,84
|7,88
|-0,51
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.782.314.454
|Garanti Bankası
|4.851.979.825
|Kardemir (D)
|2.607.513.985
|Aselsan
|2.326.792.379
|Akbank
|2.018.229.590
|Petkim
|1.815.170.335
|Vakıflar Bankası
|1.632.413.019
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.603.948.446
|Türk Telekom
|1.563.064.917
|T. Halk Bankası
|1.538.670.022
(BİTTİ)
Kaynak: AA