Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 5,62 5,23 7,46 ...

Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 5,62 5,23 7,46
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 2,55 6,67
Polisan Holding 6,22 6,00 3,67
Doğuş Otomotiv 4,25 4,13 2,91
T.S.K.B. 0,77 0,75 2,67
Bera Holding 2,06 2,01 2,49
Anadolu Cam 2,57 2,51 2,39
Otokar 87,40 85,40 2,34
TAV Havalimanları 23,50 23,04 2,00
İş GMYO 1,06 1,04 1,92
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 1,05 1,29 -18,60
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,40 -13,57
İş Fin.Kir. 4,58 5,17 -11,41
Göltaş Çimento 12,47 13,73 -9,18
Tekfen Holding 20,34 22,14 -8,13
Çemtaş 5,80 6,24 -7,05
Kardemir (D) 2,14 2,30 -6,96
Odaş Elektrik 1,91 2,05 -6,83
İhlas Holding 0,32 0,34 -5,88
Kordsa Teknik Tekstil 9,46 9,94 -4,83
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.837.010.887
Garanti Bankası 1.815.550.233
Aselsan 1.058.757.795
T. Halk Bankası 830.246.843
Kardemir (D) 692.430.100
Koza Madencilik 498.339.917
İş Bankası (C) 467.235.338
Türk Telekom 360.587.415
Akbank 334.658.077
Koza Altın 308.633.830
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Kaynak: AA
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