Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 5,62 5,23 7,46 ...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|5,62
|5,23
|7,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,72
|2,55
|6,67
|Polisan Holding
|6,22
|6,00
|3,67
|Doğuş Otomotiv
|4,25
|4,13
|2,91
|T.S.K.B.
|0,77
|0,75
|2,67
|Bera Holding
|2,06
|2,01
|2,49
|Anadolu Cam
|2,57
|2,51
|2,39
|Otokar
|87,40
|85,40
|2,34
|TAV Havalimanları
|23,50
|23,04
|2,00
|İş GMYO
|1,06
|1,04
|1,92
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,29
|-18,60
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|1,40
|-13,57
|İş Fin.Kir.
|4,58
|5,17
|-11,41
|Göltaş Çimento
|12,47
|13,73
|-9,18
|Tekfen Holding
|20,34
|22,14
|-8,13
|Çemtaş
|5,80
|6,24
|-7,05
|Kardemir (D)
|2,14
|2,30
|-6,96
|Odaş Elektrik
|1,91
|2,05
|-6,83
|İhlas Holding
|0,32
|0,34
|-5,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,46
|9,94
|-4,83
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.837.010.887
|Garanti Bankası
|1.815.550.233
|Aselsan
|1.058.757.795
|T. Halk Bankası
|830.246.843
|Kardemir (D)
|692.430.100
|Koza Madencilik
|498.339.917
|İş Bankası (C)
|467.235.338
|Türk Telekom
|360.587.415
|Akbank
|334.658.077
|Koza Altın
|308.633.830
(Son)
Kaynak: AA