Yatırımcı Rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,40
|3,24
|35,80
|MLP Sağlık
|13,50
|11,59
|16,48
|Yataş
|4,38
|3,78
|15,87
|İttifak Holding
|4,28
|3,72
|15,05
|Tofaş Oto. Fab.
|19,40
|17,31
|12,07
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|0,91
|10,99
|Mavi Giyim
|37,70
|34,12
|10,49
|İş GMYO
|1,00
|0,91
|9,89
|Gersan Elektrik
|3,56
|3,24
|9,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,76
|1,61
|9,32
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,66
|1,99
|-16,58
|Ereğli Demir Çelik<
|7,59
|8,14
|-6,76
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,36
|-5,56
|İskenderun Demir Çelik
|6,06
|6,32
|-4,11
|Albaraka Türk
|1,26
|1,31
|-3,82
|Aksa
|8,31
|8,55
|-2,81
|Özak GMYO
|2,22
|2,28
|-2,63
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|1,66
|-2,41
|Park Elek.Madencilik
|2,56
|2,62
|-2,29
|Tekfen Holding
|20,04
|20,36
|-1,57
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.677.073.336
|Türk Hava Yolları
|3.431.767.257
|Aselsan
|1.880.214.140
|T. Halk Bankası
|1.652.721.332
|Akbank
|1.510.661.684
|Vakıflar Bankası
|1.341.780.446
|Koza Madencilik
|1.262.165.661
|Kardemir (D)
|1.236.411.258
|Petkim
|1.210.899.145
|İpek Doğal Enerji
|1.015.448.191
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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